NYT: «инструмент вербовки» — школьников в США насильно отправляют на занятия по военной подготовке

Тысячи американских старшеклассников против их воли отправляют на обучение по программе подготовки молодых резервистов, сообщает The New York Times. Хотя эти занятия должны быть факультативными, однако в определённых государственных учебных заведениях зачисление производится в обязательном порядке. Причём, как отмечает издание, подобный подход используется в основном в школах, где учатся небелые школьники и дети из семей с низким доходом.

В США старшеклассников загоняют на занятия по военной подготовке, пишет The New York Times.



Как отмечает издание, обучение по программе подготовки молодых резервистов (J.R.O.T.C) проводится военными ветеранами приблизительно в 3500 американских средних школах. Эти занятия должны быть факультативными. И даже Пентагон заявил, что требование к школьникам посещать эти занятия противоречит рекомендациям Минобороны США.



Но, как выяснило издание The New York Times, тысячи школьников американских государственных школ были зачислены на эту программу, хотя учащиеся её даже не выбрали. Это происходило либо по прямому требованию школ, либо путём автоматического зачисления.



Обзор данных о зачислении на J.R.O.T.C., полученных в результате более чем 200 запросов о предоставлении информации, показал, что десятки школ либо сделали эту программу обязательной, либо направляли на эти занятия из каждого класса более 75% учащихся. Происходило это в школах Детройта, Лос-Анджелеса, Филадельфии, Оклахома-Сити и других. В подавляющем большинстве школ с такими высокими показателями по посещению J.R.O.T.C. учились в основном небелые школьники и школьники из семей с низким доходом, отмечает издание.



Роль J.R.O.T.C. в средних школах США остаётся предметом споров уже более века, с момента запуска этой программы. Во время антивоенных баталий 1970-х годов протесты против того, что рассматривалось как попытка завербовать старшеклассников для службы во Вьетнаме, побудили некоторые школьные округа ограничить данную программу. Большинство школ постепенно отменяли все требования к зачислению.



В Чикаго опасения, высказанные активистами, журналистами и офисом генерального инспектора местных школ, привели к тому, что в этом году округ отказался от автоматического зачисления на J.R.O.T.C. в нескольких средних школах, которые посещают в основном дети из семей с низким доходом. В других местах, как выяснило издание, эта практика продолжается. Причём иногда школьники и родители получают отказ даже тогда, когда они выступают против зачисления в программу.



«Если бы она хотела это сделать, у меня не было бы с этим проблем, — сказал Хулио Мехиа из Флориды, который рассказал, как его дочь в 2019 году попыталась отказаться от обязательного обучения на J.R.O.T.C., но тогда ей сначала отказали. — Ей не интересна военная карьера. У неё нет интереса к подобным вещам. Единственное, что приходит на ум, — это «идеологическая обработка».



Хотя представители Пентагона уже давно настаивают на том, что J.R.O.T.C. — это отнюдь не инструмент вербовки, однако они открыто обсуждают расширение данной программы, на которую ежегодно расходуется $400 млн, для привлечения большего числа молодых людей на военную службу. А Армия США сообщила, что 44% всех солдат, поступивших в её ряды за последние годы, были выпускниками школ, в которых преподавалась программа подготовки молодых резервистов, пишет The New York Times.