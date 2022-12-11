WT: «гендерфлюидного» зампомощника министра энергетики США обвинили в краже багажа — снова

10:08
Серохвостов одержал победу в большом масс-старте на этапе Кубка России
Биатлонист Даниил Серохвостов победил в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России в Тюмени.
10:05
Итальянский журналист: FA обсудит будущее Саутгейта в сборной Англии
Футбольная ассоциации Англии (FA) может уволить Гарета Саутгейта с поста главного тренера национальной сборной.
09:57
Полиция Косова сообщила о трёх случаях стрельбы на севере края
Полиция частично признанного Косова сообщила, что на севере края в ночь на воскресенье, 11 декабря, зафиксированы три случая стрельбы.
09:54
«Тоттенхэм» поддержал Кейна после вылета Англии с ЧМ-2022
«Тоттенхэм» подбодрил капитана сборной Англии Гарри Кейна после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:50
Логинов не вышел на масс-старт Кубка России по биатлону в Тюмени из-за недомогания
Тренер сборной России Сергей Башкиров сообщил, что призёр Олимпиады Александр Логинов не примет участия в масс-старте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
09:44
Винисиус — о вылете Бразилии с ЧМ-2022: это был худший день в моей жизни
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о вылете команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:39
В ДНР сообщили о 39 обстрелах со стороны украинских военных за сутки
Украинские военные обстреляли территорию ДНР за сутки 39 раз. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
09:29
Блахович: Анкалаев должен получить чемпионский пояс UFC
Польский боец смешанных единоборств считает, что россиянин Магомед Анкалаев должен был стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.
09:22
Синоптик Тишковец заявил, что за сутки в Москве выпала четверть от месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало 25% от месячной нормы осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
09:22
Анкалаев высказался о возможном уходе из UFC
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог завоевать чемпионский пояс UFC в полутяжёлой весовой категории.
09:20
Анкалаев расплакался после боя UFC с Блаховичем
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог сдержать слёз после поединка за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.
09:18
Анкалаев — о ничьей с Блаховичем: не могу выиграть у судей
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев высказался о ничейном титульном поединке с Яном Блаховичем.
09:12
Титульный поединок UFC Анкалаев — Блахович закончился вничью
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев не смог завоевать чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории.
09:06
Капризов впервые за 15 матчей НХЛ не набрал очков, «Миннесота» победила «Ванкувер»
«Миннесота Уайлд» в гостях нанёс поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:56
Jutarnji list: украинские беженцы устроили бунт в Хорватии из-за их переселения
Беженцы с Украины, которых поселили в одном из отелей города Джурджевац в Хорватии, подняли бунт из-за решения об их переселении в другой населённый пункт. Об этом пишет издание Jutarnji list.
08:53
Аванесян проиграл Кроуфорду в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
Россиянин Давид Аванесян не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.
08:39
Медведев заявил о наращивании производства наиболее мощных средств поражения в России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна наращивает производство наиболее мощных средств поражения в России, в том числе основанных на новых принципах.
08:36
«Ан-Нашра»: армия Ливана пресекла беспорядки после выхода Марокко в полуфинал ЧМ-2022
Сборная Марокко после победы над командой Португалии впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира.
08:22
«Каролина» победила «Айлендерс» в матче НХЛ, Кочетков отстоял на ноль
«Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду потерпел поражение от «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:22
NYT: ураганы во Флориде помогли обнаружить потерпевшее крушение более века назад судно
Ураганы в американском штате Флорида стали причиной обнаружения останков потерпевшего крушение более века назад судна. Об этом сообщила газета The New York Times.
08:04
В Париже задержали 42 человека после выхода сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022
Полиция Парижа пресекла массовые беспорядки после четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.
07:50
В ЛНР заявили о повреждении школы-интерната при обстреле из РСЗО HIMARS
В результате обстрела Сватова Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ 10 декабря повреждено здание коррекционной школы-интерната, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
07:48
«Питтсбург» обыграл «Баффало» в матче НХЛ, Малкин набрал одно очко
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:39
Невилл — об игре Англия — Франция на ЧМ: рефери устроил абсолютно кошмарный матч
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл подверг критике работу судей на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Англии и Франции.
07:33
Премьер Анкваб: Абхазия следит за попытками открыть фронт против России в Грузии
Власти Абхазии сохраняют бдительность в отношении Грузии, особенно на фоне информации о европейских эмиссарах, пытающихся открыть против России второй фронт, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.
07:27
Кунде — о победе над Англией: это был сумасшедший матч со множеством поворотов
Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал победу над командой Англии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
07:17
Кейн взял на себя ответственность после поражения от Франции в 1/4 финала ЧМ
Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о поражении в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.
07:13
Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД
Парламент Южной Кореи поддержал призыв отправить в отставку главу МВД страны Ли Сан Мина после давки в Сеуле, которая произошла в октябре.
07:12
Шайба Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду нанёс поражение «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:54
Лавров заявил о желании Запада отомстить России за позицию по Минским соглашениям
Страны Запада намерены отомстить России за то, что Москва терпела безразличие Запада к саботажу Минских соглашений со стороны Украины, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
06:29
В ДНР заявили об обстреле центра Донецка из «Градов» со стороны ВСУ
Украинская армия обстреляла Ворошиловский и Калининский районы Донецка из РСЗО «Град», заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
06:18
Экс-вице-канцлер Австрии заявил об ущербе от антироссийских санкций
Австрия посредством введения антироссийских санкций в первую очередь навредила себе, заявил бывший вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
06:03
В Национальном союзе защиты прав потребителей дали советы по выбору искусственной ели
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке искусственной ели.
05:55
Действующий член кабмина Японии раскритиковала премьера страны за план повышения налогов
Министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити подвергла критике премьер-министра страны Фумио Кисиду за его планы финансирования растущих расходов на оборону за счёт повышения налогов.
05:36
Специалист Соколов назвал необходимые инструменты на случай снежного заноса
Эксперт Максим Соколов рассказал в беседе с RT, какие техники лучше использовать и какой набор инструментов нужно заранее положить в багажник, чтобы вызволить машину из снега.
05:23
Журнал Military Watch назвал истребитель Су-35 бесценным активом
Российский истребитель Су-35 является бесценным активом и обладает уникальным опытом, пишет американский журнал Military Watch.
05:03
Аллерголог Зиннатова дала рекомендации по употреблению мандаринов
Врач — аллерголог-иммунолог Елена Зиннатова рассказала в беседе с RT о правилах безопасного употребления мандаринов.
04:51
Центробанк Сирии опроверг слухи о задержках зарплат работников госсектора страны
Центральный банк Сирии опроверг слухи о возможной задержке выплаты зарплат работникам госсектора в предстоящие месяцы.
04:29
В ЛНР заявили о прибытии под Артёмовск «чёрных трансплантологов»
Известные ещё с 2014 года «чёрные трансплантологи», которые занимаются изъятием органов убитых украинских военных, прибыли в район Артёмовска, заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселёв.
04:13
Президент Кубы сообщил о проведении переговоров с делегацией конгресса США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель 10 декабря встретился с группой членов конгресса США в Гаване.
03:53
Премьер Британии пожелал сборной Франции удачи на ЧМ по футболу в Катаре
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пожелал сборной Франции удачи на чемпионате мира по футболу в Катаре.
03:39
Доцент РЭУ Гончаренко рассказала о правиле «золотой полки» в магазинах
Магазины часто используют методы, которые стимулируют покупателей тратить максимально возможные суммы, заявила доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.
03:22
The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть пошло на пользу КНР
Китай выиграл от ограничения цен на российскую нефть, заявил специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль.
03:05
Bild: власти Гамбурга планируют поселить украинских беженцев в контейнерах
Власти немецкого Гамбурга планируют поселить беженцев с Украины в контейнерах, сообщает газета Bild.
02:54
NY Post: самая дорогая картина на выставке Хантера Байдена в Нью-Йорке стоит $225 тысяч
Самая дорогая картина на выставке сына президента США Джо Байдена Хантера стоит $225 тыс., сообщает газета New York Post.
02:36
Представители Госдепа и Белого дома совершат визит в Китай
Госдепартамент анонсировал визит помощника государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка и старшего директора по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лоры Розенбергер в КНР, Южную Корею и Японию.
02:18
Зеленский: 1,5 млн человек остаются без света в Одесской области
Более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без света, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
02:03
В ДНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле центра Донецка
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
02:01
Президент Франции поздравил национальную команду с выходом в полуфинал ЧМ-2022
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил национальную команду с выходом в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.
01:56
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях непродуманных шагов
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США и страны Запада не смогут бесконечно избегать последствий своих непродуманных шагов.