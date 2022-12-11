Le Figaro: Эрдоган намекнул, что предстоящие выборы станут для него последними

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в последний раз станет лидером страны, пишет Le Figaro. По его словам, после окончания срока он планирует передать бразды правления «молодёжи».

В субботу, 10 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что в последний раз примет участие в президентских выборах, а потом передаст бразды правления «молодёжи», сообщает Le Figaro.

«Мы начнём строительство турецкого века с помощью поддержки, которую в 2023 году мы в последний раз попросим у народа от нашего имени», — заявил глава Турции во время выступления в Самсуне не севере страны. Таким образом, указывает издание, он намекнул, что в случае победы на выборах 2023 года в последний раз станет президентом. «Мы передадим этот священный флаг нашей молодёжи», — добавил турецкий лидер.

На ближайших президентских и парламентских выборах, запланированных на июнь следующего года, находящийся с 2003 года у власти Эрдоган и его исламо-консервативная Партия справедливости и развития надеются сохранить бразды правления в своих руках. В то же время президент Турции должен решить множество проблем, в том числе справиться с инфляцией, которая достигла 84,4%.

Как напоминает Le Figaro, в октябре Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о своём давнем желании подготовить новую турецкую конституцию, которая была бы «демократической, простой и перспективной». Некоторые наблюдатели посчитали такой проект попыткой снять ограничение на два президентских срока, которые максимально предусматривает действующий закон.