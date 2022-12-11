Le Figaro: Эрдоган намекнул, что предстоящие выборы станут для него последними
В субботу, 10 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что в последний раз примет участие в президентских выборах, а потом передаст бразды правления «молодёжи», сообщает Le Figaro.
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