Liverpool Echo: всё больше украинских беженцев теряют кров в Великобритании после ссор с владельцами жилья

Всё больше украинских беженцев в Великобритании становятся бездомными из-за испорченных отношений с хозяевами жилья в рамках программы «Дома для украинцев», пишет обозреватель Liverpool Echo Пит Прайс. По его словам, у некоторых украинцев возникают конфликты с хозяевами жилья на почве роста цен и различий в образе жизни. В результате беженцы остаются без крова, а хозяева не желают больше участвовать в программе помощи, констатирует автор.

Всё больше украинских беженцев становятся бездомными из-за испорченных отношений с хозяевами жилья в рамках программы «Дома для украинцев» в Великобритании, констатирует обозреватель Liverpool Echo Пит Прайс. По его словам, эта проблема нарастает и может стать более серьёзной в будущем. Как сообщается, у некоторых украинцев возникают конфликты с хозяевами жилья на почве роста цен и различий в образе жизни, в результате которых беженцы остаются без крова.

Программа «Дома для украинцев» позволяет британцам поддерживать и принимать у себя людей, бежавших от боевых действий, напоминает автор. Эта схема была запущена в марте, и хозяева получают по ней £350 в месяц от правительства.

Однако шесть месяцев — «долгий срок для того, чтобы принимать в своём доме незнакомцев», отмечает журналист. По его мнению, некоторые добросердечные люди не до конца просчитали последствия вступления в программу. В итоге четверть попечителей не хотят продлевать участие в ней по истечении шести месяцев. На взгляд автора, основной причиной проблем является рост стоимости жизни. Некоторые предсказывают, что система может полностью обрушиться после сообщений о том, что украинцев вынуждают покинуть дом попечителя, пишет журналист.