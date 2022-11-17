Der Spiegel: в Германии задержали пожарного, который сжёг приют украинских беженцевв

В Германии задержан пожарный, подозревающийся в 19 случаях поджога, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По версии следствия, это была серия менее значительных инцидентов, завершившихся серьёзным преступлением — поджогом здания бывшей гостиницы, в которой размещались беженцы с Украины. Ранее на вывеске рядом со сгоревшим зданием было обнаружено изображение свастики, однако следователи не считают, что это связано с поджогом.

Подозреваемый начинал с малого, считают следователи: сначала поджигал живую изгородь и лесной массив. Позднее сгорел навес для автомобиля, затем сотни тюков соломы. После этого, согласно обвинению, подозреваемый нашёл более опасную цель: приют, где жили люди, бежавшие с Украины, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Он знал, что делает, потому что подозреваемый — пожарный. Фактически, он отвечает за тушение пожаров. Вместо этого он, как предполагается, устраивал их снова и снова — по версии следователей, 19 раз. После этого подозреваемый помогал тушить пожары, которые сам же и разжёг.

Как отмечает Der Spiegel, прокуратура Шверина срочно созвала пресс-конференцию в эту среду. Они сообщают о резонансном случае — о пожаре в жилом помещении для беженцев. В деревне Грос-Штрёмкендорф недалеко от Висмара 19 октября пожар уничтожил бывшую гостиницу, здание сгорело дотла.

Жители и сотрудники Немецкого Красного Креста смогли спастись от пламени, никто не пострадал. Незадолго до пожара кто-то нарисовал свастику на вывеске перед зданием. Подозрение, что это могло быть нападение с расистской подоплёкой, было очевидным.

Однако теперь следователи предполагают, что всё было иначе: за поджогом стоит подозреваемый, который сам является пожарным — состоит в профессиональной пожарной команде и в добровольной пожарной команде. Его мотивы пока неясны, сам мужчина отрицает совершение преступлений.

Как сообщается в статье, 32-летний немец был арестован рано утром в среду. Сейчас он находится под стражей. Следователи обвиняют его в поджоге с отягчающими обстоятельствами в одном случае и в поджоге в трёх других. Старший прокурор Клаудия Ланге рассказала о серии инцидентов, становившихся всё крупнее — до «конечной точки», сгоревшего жилого здания.

Следователи сообщили мало информации о подозреваемом. 32-летний мужчина живёт в регионе, где предположительно произошла серия пожаров: в районе округа Нойбург в окрестностях Висмара, который включает в себя шесть муниципалитетов. Подозреваемый с юности работал в пожарной охране, рассказал руководитель расследования Рональд Зоммер. Кроме случая порчи имущества, который произошёл очень давно, он полиции ничем не известен. Служба государственной безопасности также не располагает никакой информацией об этом человеке.

По словам следователей, первоначально мужчина был допрошен в качестве свидетеля, как и все остальные пожарные, участвовавшие в операции в Грос-Штрёмкендорфе. Однако в процессе проявились противоречия, не совпадающие с другими заявлениями.

Уголовное дело расследовала группа из 13 следователей — «Следственная группа отеля». Среди них присутствовали эксперты в области государственной безопасности, расследования экономических преступлений и убийств. Было заслушано более 120 свидетелей, отметил руководитель расследования Зоммер. Основной версией был политический мотив, однако они разрабатывали и другие версии.

Противоречия в показаниях 32-летнего пожарного навели следственную группу на его след. В четырёх случаях свидетели и другие «объективные следы» помогли доказательно установить, что 32-летний мужчина находился на месте преступления до возникновения пожаров. Так было в случае лесного пожара в июне и пожара в гараже в августе, а также на пожаре из сотен соломенных тюков на поле в сентябре — и, наконец, в приюте в октябре. Там мужчина поджёг соломенную крышу здания.

В этих случаях человек уже был «заранее сфокусирован на месте», как выразился прокурор Ланге. Именно поэтому пожарный быстро стал подозреваемым в этих четырёх случаях. Расследование остальных 15 инцидентов ещё продолжается. Тем не менее прокуратура и полиция связывают их с серией пожаров.

По словам прокурора Ланге, в одном случае было замечено, как мужчина подъехал на своей машине к месту преступления незадолго до пожара и уехал вскоре после пожара.

Вопрос о мотиве пока остаётся без ответа. Нет никаких признаков того, что подозреваемый нарисовал свастику на вывеске учреждения, которая была обнаружена незадолго до пожара. Однако предполагается, что он знал о том, что в бывшей гостинице живут беженцы. Также ему было известно, что они находились в доме во время совершения преступления. Там было три человека из Немецкого Красного Креста и 14 беженцев, включая малыша, которому был всего один год, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.