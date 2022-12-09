Fox News: освобождение Грайнер показало, что Байден награждает за ненависть к Америке

Власти США предпочли обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, а не на отставного морпеха Пола Уилана, по двум причинам, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Белому дому импонирует то, что спортсменка откровенно презирает собственную страну и является темнокожей представительницей ЛГБТ.

Таким образом, мы можем предположить очевидное: администрация Байдена предпочла баскетболистку Бриттни Грайнер морскому пехотинцу Полу Уилану, которому грозит 16 лет тюрьмы. В спасательной шлюпке было место только для одного, и морпеха оставили за бортом.

Почему они сделали такой выбор? Вам следует знать, что Уилан голосовал за Трампа и совершил ошибку, заявив об этом в социальных сетях. Сейчас он за неё расплачивается. А Бриттни Грайнер нет. У неё совсем другие политические взгляды.

Бриттни Грайнер презирает Соединённые Штаты. Она совершенно открыто говорит об этом. Для неё наша страна настолько отвратительна и аморальна, что два года назад она заявила: «Я искренне считаю, что мы не должны исполнять национальный гимн во время нашего баскетбольного сезона».

Она настолько ненавидит страну, что не хочет слышать её гимн. Именно за такую позицию награждает Джо Байден. «Ненавидишь Америку? Отлично! Мы освободим парня, который продавал оружие наркокартелям, чтобы тебя выпустили пораньше».

Есть такой момент. И ещё есть вопрос «идентичности», который имеет центральное значение для «справедливости». Бриттни Грайнер — темнокожая лесбиянка. Вам может показаться, что эти факты не относятся к делу. Мы надеемся, что они кажутся вам не относящимися к делу, потому что так и есть. Но пресс-секретарь Белого дома считает их значимыми. По её мнению, это необходимые условия для обмена заключенными. Давайте посмотрим.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Всё свелось к тому, чтобы вернуть домой Бриттни или никого. Как сказал сегодня утром президент, он никогда не перестанет работать, чтобы добиться освобождения и возвращения Пола (Уилана. — ИноТВ) домой. И он не сдастся. От себя лично добавляю: Бриттни больше, чем спортсменка и участница Олимпийских игр. Она является важным образцом для подражания и источником вдохновения для миллионов американцев, особенно американских представителей ЛГБТ+ и темнокожих женщин. Россия никогда не должна была её задерживать.

Итак, пресс-секретарь Джо Байдена говорит вам: «Бриттни Грайнер важна, потому что она цветная лесбиянка, и, кстати, я тоже». Вот что она сказала. Насколько же это порочно — вы постоянно слышите подобные вещи, — но насколько это порочно?

Что ж, представьте себе, что пресс-секретарь прошлой администрации — скажем, Шон Спайсер — делает паузу посреди брифинга, чтобы «добавить от себя лично», что испытывает трепет из-за освобождения из тюрьмы белого гетеросексуального мужчины. Какая была бы у вас реакция?

Вы, вероятно, считаете это оскорблением идеи верховенства права, надругательством над идеей

страны, где к нам относятся одинаково, потому что мы все её граждане. Но либералы так не считают, потому что не верят в абстрактные принципы. Так что они на сто процентов поддерживают эту идею. Вот что заявил (политический комментатор. — ИноТВ) Ван Джонс в эфире CNN.

ВАН ДЖОНС, политический комментатор CNN: Это (освобождение Грайнер. — ИноТВ) просто показывает, что президент добился своего. Он достаточно заботился об этом отдельном человеке, чтобы вернуть её домой. Думаю, молодых американцев шокировало, что такую легенду похитили и посадили. Нельзя допускать, чтобы с темнокожей женщиной-легендой обращались как с мусором, а Америка ничего с этим не делала. Кое-что удалось предпринять, и люди будут гордиться этим.

Вот как, то есть нельзя допускать, чтобы иностранное правительство плохо обращалось не со всеми американцами, а конкретно с темнокожей женщиной-легендой. То есть вы получаете больше прав в зависимости от того, какого цвета ваша кожи и какой вы сексуальной ориентации. Но наша страна так не работает, никогда не работала и не должна работать. Это аморально.

Дата публикации 09 декабря 2022 года.