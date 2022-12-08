WSJ: ЕС подал жалобу в ВТО на Китай за «дискриминацию» Литвы

Евросоюз оспорит в ВТО решение Китая о запрете экспорта из Литвы и запрете защиты европейскими компаниями своих патентов в судах ЕС, передаёт The Wall Street Journal. В Пекине заявили, что сожалеют о решении Брюсселя, намерены «решительно защищать свои законные права и интересы» и решать вопрос в соответствии с процедурами ВТО.

Европейский союз подал иск во Всемирную торговую организацию против Китая за торговые ограничения, которые страна ввела против Литвы в прошлом году, и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии, сообщает The Wall Street Journal.

В Брюсселе отметили, что после введения этих ограничений в декабре 2021 года в ответ на поддержку Литвой Тайваня торговля между Пекином и Вильнюсом упала на 80% по состоянию на октябрь. Ограничения Китая охватывают экспорт непосредственно из Литвы и литовские элементы товаров, экспортируемых из других стран Евросоюза. В ЕС заявили, что «Китай применяет дискриминационные и принудительные меры» в своей политике.

Отдельную жалобу Брюссель подал на ограничения, наложенные Китаем на возможность владельцев высокотехнологичных патентов ЕС подавать судебные иски за пределами Китая для защиты своей интеллектуальной собственности. Эти меры не позволяют патентообладателям добиваться соблюдения своих патентных прав даже в судах Европы. Нарушения китайских правил, которые затрагивают, например, производителей технологий мобильной связи, могут грозить им штрафами в размере более €130 тыс. в день.

«С помощью этих анти-исковых запретов Китай в одностороннем порядке навязывает правила в интересах своих собственных предприятий в ущерб многосторонней системе ВТО по защите прав интеллектуальной собственности», — заявили в Брюсселе.

В Министерстве торговли Китая заявили, что сожалеют о решении ЕС. Пекин сообщил, что будет рассматривать этот вопрос в соответствии с процедурами ВТО по разрешению споров и будет «решительно защищать свои законные права и интересы».

Ранее в этом году Брюссель подал менее официальные жалобы по обоим вопросам, «наносящим серьёзный ущерб европейскому бизнесу», но не добился удовлетворительных результатов. «Мы предпочли решить эти два значительных и системных случая в процессе консультаций, и мы потратили на это большое количество времени», — заявил комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис, назвавший переговоры «безрезультатными».

Как отмечает The Wall Street Journal, результаты рассмотрения заявок в ВТО далеко не однозначны, поскольку организация, состоящая из 164 членов, частично парализована спорами между США, Китаем и другими членами. Впрочем, решение ЕС подать иски говорит о том, что там ещё видят пользу в этой организации и стремятся возродить её в качестве форума для обнародования своих торговых претензий.

«Это ещё один знак того, что мы будем использовать все доступные нам средства для защиты наших прав и отстаивать их там, где, по нашему мнению, с нашими компаниями плохо обращаются наши партнёры, — объяснил решение представитель блока. — Мы видим, что Китай серьёзно относится к соблюдению требований ВТО».

Ожидается, что разбирательство может длиться до 18 месяцев.