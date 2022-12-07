WP: политическое преследование — экс-президент Аргентины Кристина Киршнер обжалует приговор по делу о коррупции

Суд в Аргентине приговорил вице-президента Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и пожизненно запретил ей занимать государственные должности, передаёт The Washington Post. Впрочем, в обозримом будущем Киршнер не придётся отбывать тюремный срок, так как она обладает иммунитетом, занимая посты вице-президента и главы сената. Свою вину политик отрицает и намерена подать апелляцию.

Федеральный суд Буэнос-Айреса во вторник признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной по делу о коррупции, приговорил её к шести годам тюрьмы и наложил на неё пожизненный запрет занимать государственные должности, сообщает The Washington Post.



Вероятно, самого влиятельного политика страны, которая два срока занимала пост президента с 2007 по 2015 год, признали виновной в мошенничестве по побвинению в передаче миллионов долларов из средств налогоплательщиков другу семьи строительному магнату Ласаро Баэсу.



Как отмечает издание, за время правления Киршнер и её мужа и предшественника Нестора Киршнера компании, принадлежащие Баэсу, получили десятки государственных контрактов на строительство дорожной инфраструктуры в их родной провинции Санта-Крус. Прокурор Диего Лучани назвал это дело «одной из самых необычных коррупционных схем» в истории Аргентины.



Власти утверждают, что с 2003 года по 2015 год Баэсу было выделено около 46 млрд песо на 51 дорожный проект, и почти половина из них так и не была завершена. Баэс зарегистрировал свою компанию Austral Construction всего за несколько дней до того, как Нестор Киршнер был приведён к присяге в качестве президента в 2003 году. «Ласаро Баэс, друг бывшего президента и его деловой партнёр, в одночасье стал строительным бизнесменом», — заявил Лучани в ходе судебного процесса. Во вторник Баэс также был признан виновным и приговорён к шести годам тюрьмы, как и бывший министр общественных работ Аргентины Хосе Лопес.



При этом суд снял с Кристины Киршнер обвинения в том, что она возглавляла незаконную организацию, которая получала взятки и завышала цены на инфраструктурные проекты в Патагонии.



Киршнер свою вину отрицает и, как ожидается, подаст апелляцию. Политик назвала суд «расстрельной командой», занимающейся политическим преследованием. По её словам, его цель состоит в том, чтобы не позволить ей баллотироваться на третий президентский срок в следующем году.



«Президент не несёт ответственности за исполнение бюджета и управление им. Я не принимаю законы. Я не принимала бюджетные законы. Это были депутаты и сенаторы. Я доказала... что не контролирую это», — прокомментировала вице-президент решение суда. Киршнер добавила, что не станет выдвигать свою кандидатуру на государственные посты в следующем году.



Так как Киршнер сейчас обладает иммунитетом, занимая посты вице-президента и главы сената, в обозримом будущем ей не придётся отбывать тюремный срок, пишет The Washington Post.



Во вторник утром её сторонники собрались возле здания суда, чтобы выразить протест против судебного процесса. «Всё расследование — это инсценировка. Это всё ложь, и мы в неё не верим. Они просто хотят вывести её из политической гонки. Мы не позволим им этого сделать», — сказала 73-летняя школьная учительница на пенсии Кармен Миллан.



«Это приговор, написанный давно, без фактов, без доказательств», — также высказалась в поддержку Киршнер бывший депутат Фернанда Вальехос.