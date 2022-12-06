Экс-сотрудник ЦРУ: попытки ВСУ ударить по российским аэродромам — чистая провокация

Попытки ВСУ ударить по аэродромам на территории России при помощи беспилотников — это провокация со стороны Киева. Зеленский таким образом пытается вынудить Москву на такой ответный шаг, на который отреагируют США и НАТО, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Фил Джеральди. Впрочем, по мнению Джеральди, повторить подобное у украинцев не получится.
Эти два беспилотника — первый ударил в 240 километрах от Москвы, а второй, похоже, нанёс удар где-то в 480 километрах к югу от первого, — разве не представляют собой по сути мелкую неприятность по сравнению с тем уроном, который россияне наносят Украине? И если вы согласны с утверждением о том, что это мелкая досада, зачем тогда это всё делается — просто для того, чтобы подразнить, раздразить и разозлить Путина? Это же не какая-то серьёзная утрата для Москвы, ведь никто даже не погиб — вернее, в результате одной из атак погибли, вроде бы, два человека, но это были гражданские лица, которые оказались там случайно.
ФИЛ ДЖЕРАЛЬДИ, бывший сотрудник ЦРУ: Россияне, вроде бы, утверждают, что погибло трое. Но как бы то ни было, правда в том, что это провокация — она не говорит о том, что наступил перелом, и что украинцы смогут подобное повторить, поскольку российские спутниковые и радиолокационные системы уже засекут такие беспилотники на подлёте.
Поэтому цели у этой операции, опять же, чисто политические: она нужна, чтобы добиваться обострения, дабы Россия — во всяком случае, на это надеются Зеленский и его советники, многие из которых, скорее всего, американцы, — предприняла в ответ какой-нибудь по-настоящему глупый и провокационный шаг, на который НАТО и США отреагируют так, как этого хочет Зеленский. Убеждён, что именно этого он добивается.
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