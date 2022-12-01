Bloomberg: власти Норвегии повышают налоги сверхбогатым гражданам, бегущим из страны

Норвежским миллиардерам, решившимся на эмиграцию, будет сложнее сохранить свои активы нетронутыми, пишет Bloomberg. Всё больше самых состоятельных норвежцев выезжают за рубеж, пытаясь спасти свои капиталы от повышенного налогового бремени. Пришедшее к власти год назад левое правительство всерьёз взялось за искоренение экономического неравенства в скандинавском королевстве.

Власти Норвегии решили ужесточить правила налогообложения экспатриантов на фоне сообщений о том, что всё больше местных миллиардеров уехали за границу или рассматривают такую возможность. В частности, отменяются правила, согласно которым в рамках налога на выезд действовал пятилетний период для внесения требуемых платежей за нереализованную прибыль от акций и других активов. Кроме того, действующие нормы решено распространить и на случаи передачи акций близким членам семьи, проживающим за границей, сообщает Bloomberg.

Левое коалиционное правительство, которое руководит Норвегией с прошлого года, постепенно увеличивает налоги для самых богатых жителей страны и развернуло активную борьбу с экономическим неравенством аналогично политике, отмеченной после пандемии в других странах, таких как Испания и Колумбия. Появляется всё больше свидетельств того, что самые богатые скандинавы предпринимают шаги по уклонению от уплаты повышенного налогового бремени. Как заявила Bloomberg партнёр юридической фирмы Wiersholm Беттина Банун, число людей с активами свыше $100 млн, которые рассматривают возможность переезда или уже покинули страну, в последнее время существенно выросло и «вызывает тревогу», пишет Bloomberg.

Местные богачи пытаются спасти свои капиталы за границей — среди покинувших страну за последний год значатся восьмикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Бьёрн Дели, один из богатейших людей Скандинавии миллиардер Кьелл Инге Рёкке и другие состоятельные норвежцы, отмечает издание.

Правительству также будет поручено изучить изменения, чтобы гарантировать, что «нереализованная прибыль, накопленная в Норвегии до эмиграции, в действительности облагалась налогом в стране». В то же время Социалистическая Левая партия также стремилась повысить налог на богатство и отменить любую скидку на оценку стоимости акций. Как отмечается в материале, скандинавское государство — одно из немногих в Европе, у которого есть налог на богатство. Кроме того, в планах правительства увеличение на 6% налога на дивиденды и прирост капитала по акциям: после вступления в силу решения он должен достигнуть 37,8%, сообщает Bloomberg.

По словам профессора Норвежской школы экономики Гутторма Шьелдерупа, некоторые из богатейших людей Норвегии также исчерпали все возможности, которые позволяли им в течение многих лет не платить налог на дивиденды и списывать капитал своих компаний до установленного законом минимума, пишет Bloomberg.