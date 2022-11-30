Nya Dagbladet: ВПК Восточной Европы процветает на фоне украинского конфликта

Информационное агентство Reuters сообщает, что восточноевропейские оружейные заводы в настоящее время производят оружие, гранаты и военное снаряжение в темпах, невиданных со времён холодной войны. Как сообщается, несколько правительств в регионе делают всё возможное, чтобы помочь Украине в её противостоянии России. Несмотря на то что Соединённые Штаты и Великобритания являются странами, которые оказали наибольшую военную поддержку, следует отметить, что Польша находится на третьем месте, а Чехия — на девятом. В то же время стоит заметить, что многие страны в значительной степени опустошили собственные запасы, сообщает Nya Dagbladet.

Несколько восточноевропейских стран рассматривают помощь Украине как способ укрепления региональной безопасности, однако некоторые представители и эксперты, с которыми побеседовало агентство Reuters, считают, что они также видят новые возможности для военной промышленности региона в продолжающемся конфликте. «Учитывая реалии продолжающегося конфликта на Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение расходов оборонных бюджетов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы», — отмечает Себастьян Хвалек, генеральный директор польской оружейной компании PGZ, пишет Nya Dagbladet.

Государственная PGZ контролирует более 50 компаний, производящих вооружение и боеприпасы — от бронетранспортёров до беспилотных летательных аппаратов. Теперь компания планирует инвестировать $1,8 млрд в течение следующего десятилетия, которые пойдут среди прочего на новые оружейные заводы. Другие производители также наращивают производственные мощности и стремятся нанять рабочих, утверждают представители правительств Польши, Словакии и Чехии, отмечает Nya Dagbladet.

С конца февраля восточноевропейские производители оружия и вооружённые силы начали освобождать свои склады оружия и боеприпасов советских времён, с которыми ВСУ уже были знакомы, в то время как украинцы ждали более современную технику с Запада. По мере того как эти запасы истощались, восточноевропейские производители оружия нарастили производство как старого, так и современного оборудования, чтобы обеспечить его бесперебойные поставки. Этот поток вооружений также сыграл ключевую роль в успехе украинской армии на поле боя, пишет Nya Dagbladet.

Себастьян Хвалек рассказал, что PGZ произведёт 1 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов в 2023 году по сравнению с 600 в 2022 году и 350 — в 2021-м. Большая часть этих ПЗРК, а также гранатомёты, гаубицы, бронежилеты, стрелковое оружие и боеприпасы будут переданы Киеву. Всё указывает на то, что в этом году компания достигнет цели по выручке в размере $1,5 млрд, указывает издание.

Украина получила оружия примерно на $2,1 млрд от чешских компаний, из которых 95% были коммерческими поставками, сообщил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный. По его словам, экспорт оружия из Чехии в 2022 году был самым высоким с 1989 года, поскольку многие компании в этом секторе добавляют рабочие места и мощности. «Для чешской оборонной промышленности конфликт на Украине и помощь, которую она оказывает, явно являются толчком, которого мы не видели последние 30 лет», — пояснил Копечный. Эти данные также подтверждает чешский производитель боеприпасов STV Group, который объявил о значительном расширении своего производства и надежде привлечь рабочую силу из автомобильной промышленности, резюмирует Nya Dagbladet.