Тулси Габбард: неважно, кто победит на выборах в конгресс — важно поставить интересы граждан на первое место
Сейчас к нам присоединяется бывшая конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард. Здравствуйте, Тулси, рады вас видеть!
Американский народ не может ещё два года страдать от бездействия из-за межпартийных тупиковых дискуссий и разногласий. Я знаю, что это сложно. Я проработала в конгрессе долгое время. Но, предлагая любые законопроекты, я стремилась к тому, чтобы демократы и республиканцы совместно рассматривали их. Поэтому я знаю, что это возможно. Это лишь потребует от членов палаты представителей и сената занять позицию «независимых», не придерживаясь линии той или иной политической партии, чтобы исполнить обязательства перед людьми, которых они представляют. Перед всеми: теми избирателями, кто голосовал за них, и теми, кто голосовал против.
Это те вещи, на которые они вместе с республиканцами должны обратить внимание. Им нужно работать вместе, чтобы понять, что открытые границы представляют угрозу для нашей страны. Нужно использовать «силу кошелька» (способность законодательных органов влиять на политику государства, поскольку у них есть право выделения денег на общественные цели. — ИноТВ), чтобы закрыть границы и убедиться в том, что все, кто попал сюда незаконно за время правления администрации Байдена, уехали обратно. А если они хотят вернуться — чтобы следовали букве закона, пытаясь приехать вновь. Наши гражданские свободы продолжительное время нарушаются из-за вседозволенности в действиях правительства.
Конгрессу необходимо принять меры, чтобы пересмотреть соответствующие положения Патриотического акта и некоторых других наших законов, которые допускают этот жуткий произвол, касающийся обысков по ордеру, установления прослушки и тому подобного. И ещё одна очень простая вещь: нужно отменить план найма 87 тысяч работников Налоговой службы. Они будут лишь преследовать обычных граждан и мелких предпринимателей, которые и так с трудом держатся на плаву и оплачивают электричество из-за растущих цен на энергию, инфляции и прочих экономических проблем. Работы очень много. Они (конгрессмены. — ИноТВ) смогут её выполнить, если поставят на первое место интересы американского народа.
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