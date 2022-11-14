Тулси Габбард: неважно, кто победит на выборах в конгресс — важно поставить интересы граждан на первое место

Результаты промежуточных выборов в конгресс США не имеют особого значения, поскольку двум партиям придётся совместно решать актуальные внутренние проблемы, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Fox News. Американцы не смогут ещё два года терпеть бездействие и произвол властей, поэтому парламентариям необходимо задуматься о нуждах тех, кого они представляют, отмечает Габбард.

Сейчас к нам присоединяется бывшая конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард. Здравствуйте, Тулси, рады вас видеть!

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен: Здравствуйте, Стив, рада быть с вами!

Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию после завершения выборов?

ТУЛСИ ГАББАРД: Стив, как вы уже отметили, результаты (у партий. — ИноТВ) примерно равные. Несмотря на то что ещё не все победители определены, реальность такова, что нет особой разницы, кого в конгрессе будет больше — демократов или республиканцев. Так, мы сталкиваемся с реальным положением дел: американский народ оказывается лицом к лицу с огромным количеством вызовов. В Вашингтоне нужны лидеры, которые поставят на первое место интересы их избирателей — американских граждан и найдут способ совместно выработать адекватные решения для этих проблем.



Американский народ не может ещё два года страдать от бездействия из-за межпартийных тупиковых дискуссий и разногласий. Я знаю, что это сложно. Я проработала в конгрессе долгое время. Но, предлагая любые законопроекты, я стремилась к тому, чтобы демократы и республиканцы совместно рассматривали их. Поэтому я знаю, что это возможно. Это лишь потребует от членов палаты представителей и сената занять позицию «независимых», не придерживаясь линии той или иной политической партии, чтобы исполнить обязательства перед людьми, которых они представляют. Перед всеми: теми избирателями, кто голосовал за них, и теми, кто голосовал против.

Что вы думаете о посыле демократов, ваших бывших коллег из Демократической партии, в этой ситуации? Мне представляется, что в их рядах был своего рода прилив энергии: «Видите?! Нас не отвергли! Полный вперёд по заданному курсу!» Несмотря на то, что подавляющее большинство американцев считает, что страна движется в неверном направлении.

ТУЛСИ ГАББАРД: Совершенно верно. От таких, как Чак Шумер, вы можете услышать неудовлетворительный ответ: они говорят, что теперь у них есть «народный мандат», тогда как их численный перевес столь мал! Это демонстрирует, насколько они оторваны от реалий, в которых живут американцы, — от реальности открытых границ.



Это те вещи, на которые они вместе с республиканцами должны обратить внимание. Им нужно работать вместе, чтобы понять, что открытые границы представляют угрозу для нашей страны. Нужно использовать «силу кошелька» (способность законодательных органов влиять на политику государства, поскольку у них есть право выделения денег на общественные цели. — ИноТВ), чтобы закрыть границы и убедиться в том, что все, кто попал сюда незаконно за время правления администрации Байдена, уехали обратно. А если они хотят вернуться — чтобы следовали букве закона, пытаясь приехать вновь. Наши гражданские свободы продолжительное время нарушаются из-за вседозволенности в действиях правительства.



Конгрессу необходимо принять меры, чтобы пересмотреть соответствующие положения Патриотического акта и некоторых других наших законов, которые допускают этот жуткий произвол, касающийся обысков по ордеру, установления прослушки и тому подобного. И ещё одна очень простая вещь: нужно отменить план найма 87 тысяч работников Налоговой службы. Они будут лишь преследовать обычных граждан и мелких предпринимателей, которые и так с трудом держатся на плаву и оплачивают электричество из-за растущих цен на энергию, инфляции и прочих экономических проблем. Работы очень много. Они (конгрессмены. — ИноТВ) смогут её выполнить, если поставят на первое место интересы американского народа.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2022 года.