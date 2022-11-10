BFM TV: Страсбургский университет продлил зимние каникулы на две недели ради сокращения расходов

Административный совет Страсбургского университета во Франции продлил зимние каникулы на две недели, чтобы сократить расходы на отопление, передаёт BFM TV. Часть студенческих профсоюзов согласна с таким решением и компенсацией трат, которые могут возникнуть у учащихся, однако другая часть указывает, что закрытие университета лишит студентов места работы и социализации.
АРТЮР ЭЛЬМБАШЕ, ведущий программы Bonsoir L’Alsace на BFM TV: Счета выросли не только в регионе Гран-Эст. Та же проблема — в Страсбургском университете. В 2023 году ему придётся заплатить 20 миллионов (евро. — ИноТВ) — за три года расходы увеличились вдвое.
В связи с этим возникло предложение этой зимой закрыть университет дополнительно на две недели, причём во время одной из них будут проводиться дистанционные занятия. Во вторник днём на заседании административного совета этот проект приняли: 21 голос за, 13 — против.
ЭВЕН, студент философского факультета и представитель профсоюза «Студенческая солидарность»:Закрытие университета приведёт к чему? Оно лишит людей места социализации и работы, что также может подорвать психическое здоровье многих студентов, которые уже находятся в обстановке социальной нестабильности и изоляции. Это приведёт к более насыщенным занятиям, что главным образом негативно скажется на студентах, которые подрабатывают.
РОМЮАЛЬД ЛАДВАЙН, председатель профсоюза AFGES: Если студент докажет, что его расходы на отопление действительно выросли, будь то газ или электричество, университет обязуется возместить эти выросшие расходы.
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