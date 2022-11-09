France 3: трубочисты нарасхват — французы готовятся топить дома дровами
БЁНУА ПАРЖЁМЕН, трубочист компании B.P.E. SARL: Нет места для прямого доступа.
БЁНУА ПАРЖЁМЕН, трубочист компании B.P.E. SARL: Нет места для прямого доступа.
Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин прокомментировал ситуацию с газохранилищами в Европе.
В Москве завершили капитальный ремонт с реставрацией в 12 домах-памятниках.
Вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев спрогнозировал снижение цен на квартиры в Москве.
Взятие российскими военными господствующих высот на времевском выступе существенно осложняет для ВСУ наступление на запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Причиной аварии, в результате которой погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мог стать опасный манёвр грузовика.
Минэкономразвития России заявило, что индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.
Тренерский штаб сборной Таджикистана во главе с хорватским специалистом Петром Сегртом назвал финальный состав команды на товарищеский матч с Россией.
Агентство РИА Новости рассказало о состоянии автомобиля, в котором находился заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов во время смертельного ДТП.
Физиолог, эксперт по здоровому питанию Антон Черников дал советы по питанию переболевшим COVID-19.
Фигурист Даниил Самсонов рассказал о стиле работы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Воевавший на стороне ВСУ наёмник из Канады Джозеф Хильдебранд погиб в районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская напомнила о льготах для ряда категорий граждан.
Резидентами индустриальных парков Московской области стали более 450 компаний за пять лет.
В Пермском крае создадут центр развития фармацевтической отрасли «Парма».
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.
Водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.
В Казани установят мемориальную доску в честь режиссёра Станислава Говорухина.
В МИД России заявили, что российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве.
Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова посоветовала начинать проверять зрение у детей с трёх лет.
Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов посоветовал исключить из рациона вредные продукты.
Группа сенаторов и депутатов предложила ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений.
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия МДЦ «Артек». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Руководитель юридической приёмной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко напомнил о правилах сжигания мусора на дачных участках.
Российский президент Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию, Россию представит глава МИД Сергей Лавров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В Приморском крае отремонтировали более 100 км дорог в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Казанском зоопарке рассказали о рождении четырёх даманов Брюса — небольших животных, похожих на бесхвостых сурков и обитающих в Африке и на Ближнем Востоке.
Реставрацию колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины в Москве начнут в 2023 году.
Самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года в России стала вакансия хирурга-имплантолога — в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тыс. рублей.
В Москве более 170 тыс. человек присоединились к волонтёрскому движению с начала 2022 года. Общая численность движения превысила 850 тыс. человек.
Руководитель направления e-commerce по работе с маркетплейсами фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова рассказала, как не совершить импульсивные покупки в «чёрную пятницу».
Бизнес-коуч и основатель Международной академии бизнес-коучинга 2WIN Катерина Акман рассказала о том, что может мотивировать сотрудников.
Психолог Елена Костюк назвала рисование одним из способов снять стресс.
Португальский агент Паулу Барбоза высказался по поводу будущего Артёма Дзюбы после его ухода из «Адана Демирспор».
Большинство россиян (73%) не меняли работу за последние два года. Ещё 27% сменили работу по различным причинам.
В Минэкономразвития подготовили обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится о замедлении годовой инфляции в России до 12,52%.
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону подготовку к саммиту ОДКБ. Встреча в верхах состоится 23 ноября в Ереване.
Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал об общении с тренером столичного клуба Славишей Йокановичем.
В Красноярске загорелось административное здание, площадь возгорания составляет 550 кв. м, сообщает краевое ГУ МЧС.
Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении российские потери в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.
В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану заявили о ликвидации возгорания в здании ресторана «Михайловская усадьба» в Казани.
По данным Росстата, недельная инфляция в России составила 0,01%.
Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.
Ремонт автодороги Новоазовск — Мариуполь будет завершён в текущем году, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн пропустит минимум одну игру Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за пореза руки, полученного от лезвия конька в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).
Стоимость биткоина опустилась ниже $17 тыс. впервые с ноября 2020 года.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на недовольство болельщиков столичного клуба на его слова о том, что он не против вернуться в Россию и возглавить ЦСКА или «Зенит».
Хорватский журналист сайта 24Sata Томислав Габелич отреагировал на то, что защитник «Зенита» Деян Ловрен попал в заключительную заявку на чемпионат мира в Катаре.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Массимо Карреры о возможном возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Традиционные ценности являются основой российского общества, которая обеспечивает единство страны и помогает защищать её суверенитет, говорится в утверждённом президентом России Владимиром Путиным указе по основам госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.