Le Monde: сотрудники крупнейшей во Франции АЭС не собираются прекращать забастовку несмотря на энергетический кризис

Профсоюзные деятели крупнейшей во Франции АЭС «Гравлин» начали забастовку и уверены, что имеют все шансы добиться с её помощью повышения зарплат на фоне роста инфляции, пишет Le Monde. Как передаёт издание, участники забастовки уже добились снижения выработки электроэнергии и грозят замедлить техническое обслуживание станций, что может серьёзно обострить энергетический кризис в стране в преддверии зимы. К бастующим присоединяются и сотрудники других компаний, также пострадавшие от снижения покупательской способности.

Профсоюзные деятели крупнейшей во Франции атомной электростанции «Гравлин», принадлежащей компании EDF, где в четверг началась забастовка работников, знают, что им выпала редкая возможность договориться о повышении заработной платы в условиях инфляции, и не намерены прекращать протест, пока не добьются повышения оплаты труда на 5% в 2022-м и 2023 году, пишет Le Monde. Как передаёт издание, аналогичные акции с похожими требованиями проходят и на нескольких других атомных электростанциях страны, отмечает издание.

В рядах профсоюзных деятелей преобладает мнение, что соотношение сил особенно благоприятно для них. Во-первых, потому что энергетический гигант EDF уже испытывает беспрецедентные трудности с удовлетворением спроса на электроэнергию во Франции из-за остановки значительного числа реакторов. Во-вторых, потому что конфликт на Украине сделал энергетический вопрос чрезвычайно чувствительной темой для правительства — особенно с тех пор, как началось забастовочное движение на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, результатом которого стала нехватка бензина на заправках.

В этой связи любое дальнейшее сокращение производственных мощностей EDF оказывается особенно сложным и дорогостоящим для компании и правительства. У профсоюзных деятелей же появилось мощное оружие для переговоров, и они намерены его использовать.

На первом участке АЭС «Гравлин» выработка электроэнергии уже снизилась с 900 Мвт до 300 Мвт. По оценкам профсоюза CGT, в масштабах всей страны производство сократилось из-за забастовок на 12 участках. Профсоюзные деятели также обещают принять меры для замедления технического обслуживания станций, чтобы иметь возможность продлить свою акцию. При этом план технического обслуживания электростанции «Гравлин» должен быть пересмотрен с 15 октября, чтобы возобновить работу четвёртого участка на пике зимнего потребления в начале 2023 года, пишет газета. Любая задержка может создать для компании EDF ещё больше трудностей в критический момент.

«Мы ещё не знаем последствий этого движения. Мы сделаем всё возможное, чтобы уменьшить его влияние на программу технического обслуживания», — осторожно комментирует ситуацию руководство АЭС.

Масштабы движения на объекте, где работает до 4 тыс. человек, по-прежнему трудно измерить, отмечает газета. В частности, в первый день забастовки профсоюзы объявили об участии в ней 52% работников, а руководство — о 42%. Некоторые работники действительно объявляют забастовку на очень короткий срок, к примеру, на час, другие бастуют в течение дня.

Хотя руководство предприятия подчёркивает, что число забастовщиков снизилось до 25% в пятницу, иногда сотрудники АЭС получают поддержку от работников компаний-поставщиков. К примеру, в пятницу работа электростанции была сильно нарушена из-за того, что к забастовке прибавилось перекрытие подъездных путей сотрудниками Службы безопасности компании Fiducial, отвечающей за проверки на электростанции. Они также требовали индексации зарплат на фоне снижения покупательной способности в стране. «Инфляция очень сильно ударяет по нам, при этом заработная плата остаётся низкой», — свидетельствует представитель профсоюза CGT в компании Эрик Брази.

Профсоюз сотрудников охраны также единогласным решением продлил забастовку на понедельник 17 октября. «Руководство предложило нам крохи», — возмущается Максим Моленберг, представитель профсоюза CFTC. На дороге, ведущей к электростанции, несмотря на многочасовую блокаду, вызванную забастовками Fiducial, в пятницу слышались звуки гудков и приветствия сотрудников других компаний, явно проявляющих солидарность с бастующими, сообщает Le Monde.