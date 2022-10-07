«Резерв для тайных планов» — NYTimes объяснила, почему США не поставляют ВСУ дальнобойные ракеты

Несмотря на призывы Киева, Вашингтон не торопится снабжать ВСУ тактическими ракетными комплексами ATACMS. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, это оружие необходимо США для «сверхсекретных военных планов», в том числе на Корейском полуострове, пишет The New York Times.

С начала российско-украинского конфликта Пентагон отправил ВСУ множество образцов военной техники на миллиарды долларов. Но одно мощное оружие, называемое армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS), стало предметом споров о пределах поддержки, которую Вашингтон оказывает Киеву, пишет The New York Times.

Эта ракета большой дальности может поражать цели на расстоянии 190 миль (почти 306 км) и имеет боеголовку, содержащую около 375 фунтов (170 кг) взрывчатки. Она может запускаться с мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS, которые США предоставили Украине, или старых пусковых установок M270, присланных из Великобритании и Германии, поясняет издание.

Украинские власти убеждены, что ракеты ATACMS могут помочь им «вернуть» Крым. Но в Пентагоне настаивают, что они уже предоставляют стране самое необходимое ей оружие: управляемые реактивные снаряды калибра 277 мм (GMLRS). Более того, на этой неделе высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что эти ракеты, которые Вашингтон поставляет Киеву тысячами, «способны поразить большинство целей», включая те, что находятся на полуострове, обращает внимание The New York Times.

По словам издания, поставки ATACMS остаются «деликатным вопросом» по одной простой причине. В Белом доме опасаются, что ВСУ используют ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России, в результате чего Владимир Путин может ответить «обострением конфликта и, возможно, вторжением в соседнюю страну НАТО».

«Мы пытаемся избежать третьей мировой», — объясняет позицию своей администрации президент США Джо Байден. Но его украинский коллега Владимир Зеленский настаивает, что это оружие имеет решающее значение для начала более широкого контрнаступления. Он также заверяет, что не планирует наносить удары по российским городам или мирным жителям.

Ракету ATACMS разработали в 1980-х годах для поражения важных советских целей в глубоком тылу. Она стала редким оружием в арсенале американской армии, которая в то время в основном полагалась на неуправляемые боеприпасы для борьбы с наземными целями, подчёркивает The New York Times.

Изначально ракета предназначалась для уничтожения ЗРК противника, накрывая их сотнями поражающих элементов. Сегодня Пентагон имеет на вооружении две версии ATACMS — с кассетными боевыми частями или с одиночным зарядом.

ATACMS также является старейшей армейской ракетой наземного базирования, находящейся в настоящий момент на вооружении США. Прототип её замены проходит испытания на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Это оружие будет преодолевать расстояния, которые ранее запрещались Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

С тех пор как администрация Трампа решила выйти из этого соглашения в начале 2019 года, Пентагон ускорил разработку ракеты. Она имеет меньшие габариты и может преодолевать гораздо большее расстояние, чем её предшественница, отмечает издание.

Согласно правительственным отчётам, в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» американские военные выпустили около 30 ATACMS. Они использовались для нанесения ударов по иракским пусковым установкам баллистических ракет средней дальности и ЗРК.

Позже Пентагон ограничил использование кассетных боеприпасов, потому что они часто выходили из строя, засоряя поля сражений опасными неразорвавшимися снарядами, которые убивали и ранили дружественных и вражеских солдат, а также мирных жителей. Армия модернизировала многие ранние ATACMS в 2000-х годах, заменив суббоеприпасы одной боеголовкой.

По официальным данным, оружие также использовалось во время американского вторжения в Ирак в 2003 году. В ходе операции армия США выпустила более 400 тактических ракет с кассетными боевыми частями.

По информации издания, ВМС США подумывали об использовании ATACMS на подводных лодках и военных кораблях, но в конечном итоге отказались от идеи. Время от времени американцы запускают тактическую ракету из Южной Кореи в океан после того, как КНДР испытывает своё собственное оружие.

По данным Lockheed Martin, на сегодняшний день компания произвела 60 тыс. GMLRS и 4 тыс. ATACMS, часть которых была продана иностранным союзникам. Высокопоставленный представитель Минобороны заявил The New York Times, что США «проще» расстаться с менее дорогими управляемыми ракетами, учитывая, что все тактические ракеты Пентагона зарезервированы для «сверхсекретных военных планов в таких местах, как Корейский полуостров».

ВСУ хочет получить ATACMS из-за радиуса действия. «А учитывая, что это самая дальнобойная армейская ракета наземного базирования и что у США их не очень много, то её предоставление Украине можно рассматривать как знак приверженности Америки Киеву», — рассуждает издание.

Но существуют компромиссы с точки зрения боеспособности. По сравнению с GMLRS, вариант ATACMS, который хочет Украина, снабжён взрывной боеголовкой, которая примерно на 50% больше и может поражать цели более чем в три раза дальше. Однако при этом тактическая ракета имеет заметно бóльшие размеры и вес. Поэтому такая мобильная пусковая установка, как HIMARS, может одновременно нести шесть управляемых ракет, но только одну тактическую ракету.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявлял, что управляемые ракеты нужны украинцам больше, чем возможность атаковать на больших расстояниях. По его словам, оба оружия «очень эффективны», но прямо сейчас GMLRS «действительно удовлетворяют потребности» ВСУ, напоминает New York Times.