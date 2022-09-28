Fox Business: Шакира предстанет перед испанским судом по делу о неуплате налогов

Колумбийская певица Шакира предстанет перед судом по делу о неуплате налогов на сумму €14,5 млн в Испании, передаёт Fox Business. Испанская прокуратура требует для неё наказания в виде восьми лет тюремного заключения и денежного штрафа в размере €24 млн.
Во вторник испанский суд обязал певицу Шакиру предстать перед судом по делу о неуплате налогов, сообщает Fox Business.
Испанская прокуратура обвиняет артистку в неуплате налогов на сумму €14,5 млн с дохода, заработанного в период 2012 по 2014 год. В связи с этим прокуратура требует для неё наказания в виде восьми лет тюремного заключения и денежного штрафа в размере €24 млн.Там утверждают, что Шакира более половины этого времени прожила в Испании и, соответственно, должна была платить налоги в Испании, хотя её официальное место жительства не находилось в стране.
Сама певица утверждает, что каждый год находилась в Испании меньше полугода. В начале года она отказалась от сделки по признанию вины по этому делу. Представители Шакиры выразили уверенность в её правоте.
«К сожалению, налоговая служба Испании, которая проигрывает каждый второй судебный процесс против своих налогоплательщиков, продолжает нарушать её права и вести ещё одно необоснованное дело. Шакира уверена, что её невиновность будет доказана к концу судебного процесса», — отметил представитель исполнительницы.
Тем не менее, судья в Барселоне обязал Шакиру явиться в суд. Дата судебного разбирательства ещё не назначена.
Как напоминает Fox Business,популярная колумбийская певица ранее уже выплатила €17 млн для урегулирования претензий со стороны налоговых органов.
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