RND: в Берлине предложили запретить европейцам руководить российскими госкомпаниями

Германия выступила с предложением запретить гражданами ЕС занимать руководящие посты в российских государственных компаниях, сообщает RND. Берлин настаивает на принятии такой меры в рамках нового пакета санкций против Москвы, который сейчас согласовывается в Брюсселе. Этой «стратегической коррупции» необходимо положить конец, говорят немецкие политики, но предлагают исключить из запрета европейцев, которые работают в дочерних компаниях российских предприятий.

В рамках обсуждения нового пакета антироссийских санкций Берлин предложил запретить гражданам ЕС занимать руководящие посты в российских государственных концернах, сообщает RND. По мнению Берлина, Кремль уже давно пытается получить политическое влияние на государства союза, предоставляя европейцам хорошо оплачиваемые должности. Этой «стратегической коррупции» необходимо положить конец, говорится в документе, подготовленном немецкой стороной. Впрочем, запрет не будет распространяться на европейские дочерние компании, принадлежащие российским предприятиям, отмечает издание.

Не исключено, что толчком для такой инициативы послужила история с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который многие годы занимал пост главы наблюдательного совета в компании «Роснефть», считает RND. Также в своём документе Берлин предлагает установить потолок цен на нефть из России. Эту идею уже поддержали страны, входящие в G7. К тому же немецкая сторона настаивает на запрете сотрудничества с российскими предприятиями в сфере ядерной энергетики и запрете продажи гражданами России недвижимости в ЕС. Немецкое правительство также собирается пополнить список тех россиян, которым будет запрещён въезд на территорию Европы и чьи активы в союзе будут заморожены.

После объявления в России частичной мобилизации европейские страны договорились о введении новых штрафных мер против Москвы. На выходных Еврокомиссия провела разговоры с представителями 27 стран — членов союза, чтобы изучить их приоритеты. Теперь Брюссель работает над конкретным предложением по новому пакету санкций, обсуждать который послы государств, входящих в ЕС, будут в среду. Решение о принятии новых штрафных должно быть единогласным, заключает RND.