France TV: «Это просто нереально» — непомерные тарифы за газ вынуждают жителей Ниццы отключать отопление

Из-за бешеного роста тарифов на газ собственники квартир в Ницце обнаруживают, что этой зимой больше не смогут себе позволить отапливать жильё — даже несмотря на правительственные субсидии, сообщает France Télévisions. Как следует из новостного выпуска France TV, в отдельных жилищных товариществах уже поднимают вопрос об отказе от отопления и запасаются электрообогревателями.

Обоих этих собственников ждёт непростой день — они начинают поквартирный обход своего огромного дома. Повод безотлагательный: близится зима.

ФИЛИПП ЛОРЕНЗИ: Добрый день! Ждём вас на общем собрании жильцов — будем обсуждать проблему отопления.

Срок действия контракта между товариществом собственников и поставщиком газа истёк, и расценки, выставленные компанией, оказались очень высокими. Этой семье их только что объявили — и счета им будут приходить просто непомерные.

ПЬЕР ДЕ РЕЖИ, собственник: Размер нашего взноса — семь тысяч шестьсот шестьдесят девять евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько платить не можем. Поначалу я думал, что правительство обязательно примет какие-то меры — но время всё идёт, а ответов никаких нет. Так что нужно будет что-то решать.

Обходя дом этаж за этажом, собственники предлагают соседям радикальное решение: отключить отопление совсем. Но для этого сначала надо убедить людей.

СОБСТВЕННИК: По нашим оценкам, за отопление в четырёхкомнатной квартире будет набегать 740 евро — это в месяц.

СОБСТВЕННИЦА: Но, скажем так, нормальное домохозяйство такие тарифы просто не потянет.

У этого многоквартирного дома, расположенного в самом центре Ниццы, 94 собстввенника. Один из них — Филипп Лорензи, который в товариществе выполняет задачи главбуха.

А вот и расценки, выставленные за отопление газом: годовой тариф вырос с 684 тысяч евро до чуть более миллиона.

ФИЛИПП ЛОРЕНЗИ, собственник, ведёт бухучёт: В прошлом году мы сделали взнос за газ в размере 202709 евро. И в итоге нам за всё про всё приходит вот такая бумага с краткими формулировками и подписью «тарифный потолок» — и нам возвращают 27 тысяч евро.

Сколько же придётся заплатить за газ в следующем году, собственники не знают, поскольку возврат, положенный им по тарифным потолкам (введённые французским правительством ограничения на рост тарифов на электричество и газ. — ИноТВ), будет зачислен только летом. А сейчас придётся вносить авансовый платёж.

Проблему отключения центрального отопления эта семья предвидела — и они планируют теперь вложиться в электрические обогреватели.

Но станет ли дом отключать газ? Этот вопрос собственники обсудят на внеочередном общем собрании, намеченном на октябрь.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2022 года.