Обозреватель Global Times: попытка США заклеймить российско-китайские консультации по стратегической безопасности провалилась

Вопреки всем попыткам Вашингтона очернить военное сотрудничество между Россией и КНР, в понедельник в китайском городе Няньпин секретарь Совбеза России Николай Патрушев принял участие в регулярных консультациях по стратегической безопасности, пишет обозреватель газеты Global Times У Дахуэй. Соединённые Штаты всячески старались заклеймить мероприятие, однако все их усилия оказались напрасны.

19 сентября в китайском городе Няньпин состоялась встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева с членом Политбюро ЦК Коммунистической парти КНР Ян Цзечи при участии представителей министерств и ведомств двух стран. Стороны обсудили взаимодействие военных министерств России и Китая, акцентируя внимание на совместных учениях, патрулировании и укреплении контактов между генштабами. Однако рутинные институциональные консультации между Китаем и Россией вызвали целый шквал необоснованных спекуляций со стороны Вашингтона, пишет обозреватель Global Times У Дахуэй.

Во-первых, в США всё чаще стали рассуждать о частоте плановых стратегических контактов между Россией и Китаем, хотя начиная с 2005 года страны ежегодно проводят регулярные консультации по стратегической безопасности. В ходе бесед обсуждаются, среди прочего, вопросы стратегической безопасности, сотрудничества в военной сфере, глобальной стратегической стабильности, региональных стратегий мира и развития, а также осуществления стратегической координации. Лишь в 2020 году встречу в таком формате пришлось отложить по причине пандемии, сообщает обозреватель Global Times.

Несмотря на это, сроки проведения российско-китайских консультаций вызвали серьёзное беспокойство у Соединённых Штатов, которые распространили дезинформацию о том, что на саммите ШОС Китай и Россия якобы достигли консенсуса в отношении «совместного противодействия НАТО» или «противостояния Западу», а консультации по стратегической безопасности, которые состоялись сразу после саммита ШОС, были направлены ​​​​на принятие конкретных стратегических мер для реализации «консенсуса», пишет У Дахуэй на страницах Global Times.

Во-вторых, американцам не даёт покоя место проведения мероприятия. Ян Цзечи принимал Патрушева в Наньпине, своём родном городе, что стало способом показать своё гостеприимство. Однако американские СМИ предположили, что выбор на этот город пал не случайно, поскольку он находится всего в нескольких сотнях километров от острова Тайвань. Всего за день до консультаций президент США Джо Байден в телевизионном интервью заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае вторжения с материка. В Вашингтоне тут же посчитали визит Патрушева демонстрацией твёрдой поддержки Россией Китая в тайваньском вопросе, отмечает обозреватель Global Times.

В-третьих, хорошо заметно, как меняется отношение США к регулярным российско-китайским консультациям. С момента установления стратегического партнёрства двух стран в 1996 году США использовали все возможные средства для его подрыва. Поначалу Вашингтон старался преуменьшить его значение, затем вбить клин между Москвой и Пекином. Когда же все эти усилия потерпели крах, американцы выбрали новую тактику, выставляя взаимодействие России и Китая как создание антизападной оси. Теперь же Штаты транслируют безосновательные утверждения о том, что Россия может попросить Китай предоставить оружие, чтобы ускорить темпы спецоперации на Украине, пишет Дахуэй.

Основная суть российско-китайских отношений заключается в неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны. И Китай, и Россия не намерены создавать то, что США называют «антизападным альянсом». Однако американцы, продолжая жить в парадигме страны, победившей в холодной войне, не могут смириться с новой концепцией безопасности, которую претворяют в жизнь Москва и Пекин, завершает обозреватель издания Global Times У Дахуэй.