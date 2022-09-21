Le Figaro: Бельгию ожидает волна народных протестов из-за роста цен на электроэнергию

В Бельгии всё чаще раздаются призывы выйти на улицы: резкое повышение цен на электричество и газ привело к недовольству рабочих профсоюзов. Они требуют заморозки тарифов, уменьшения НДС, роста минимальной зарплаты и других мер поддержки со стороны правительства, рассказывает Le Figaro.

На первый взгляд, в Бельгии хватает преимуществ в плане зарплат, пишет Le Figaro. Здесь, в одной из немногих стран Евросоюза, заработок индексируется в зависимости от инфляции, а суммы выделяются значительные: в окружении премьер-министра Александра де Кро заверяют, что только в 2022 году на оплату труда в частном секторе потратили на €21 млрд больше. Тем не менее новый учебный год начался в стране в очень напряжённой атмосфере из-за резкого роста цен на электроэнергию. В отличие от Франции, тарифы здесь не заморозили, а два основных поставщика — Engie и Luminus — аннулировали контракты по фиксированной цене.

Во вторник газета Le Soir вышла с заголовком «Покупательская способность: возмущение растёт». По всей стране множатся призывы выходить на улицу. В среду три крупнейших профсоюза рабочих проведут первую демонстрацию на площади Ла-Монне в центре Брюсселя, ожидается несколько тысяч человек. Это только разминка перед всеобщей забастовкой, которая назначена на 9 ноября. Среди требований профсоюзов — заморозка цен на газ и прекращение их привязки к ценам на электричество, НДС в 6% на электричество и газ, повышение минимальной зарплаты до вычетов налогов с €1842 до €2300, отмена индексации арендной платы и так далее. «Мы больше не можем платить», — подчёркивают во Всеобщей федерации труда Бельгии, которая поддерживает Бельгийскую социалистическую партию. В Партии труда Бельгии намерены воспользоваться текущим кризисом и организовать еженедельные «пятницы недовольства» по всей стране. Первую из них предполагается провести 30 сентября. «Жёлтые жилеты», которые так и не смогли укрепиться на политической арене Бельгии, также стремятся напомнить о себе.

Как рассказывает французское издание, счета на газ и электричество в Бельгии с февраля 2021 года выросли соответственно в три и в два раза из-за постковидного экономического роста, а затем вследствие украинского конфликта. При этом представитель Бельгийской федерации электроэнергетических и газовых компаний (FEBEG) Стефан Боке предупреждает, что ситуация значительно отличается в разных домохозяйствах в зависимости от контракта. Однако многие оказались шокированы новыми счетами. Так, Хассан, агент по недвижимости и собственник очень плохо изолированного дома в городе Крайнем, обнаружил в июле, что ежемесячная предоплата Luminus теперь выросла с €280 до €690. «Мы сразу задумались, чем придётся пожертвовать», — пожаловался он.

Федеральное правительство попыталось вмешаться, отмечает Le Figaro: оно сохранило социальные тарифы на электроэнергию для каждого пятого домохозяйства в отличие от каждого десятого, как было до коронакризиса. Кроме того, приняли множество сдерживающих мер: чеки, понижение НДС, скидки на заправке и так далее. Однако, как часто бывает, средний класс остался в некоторой степени за бортом. Последние объявления на прошлой неделе о выделении господдержки — €400 скидки в ноябре и декабре на фиксированный объём энергопотребления — не смогут никоим образом компенсировать рост цен. Премьер-министр Бельгии считает, что решение этой проблемы должно прежде всего исходить от Евросоюза.