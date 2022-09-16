Newsweek: НАТО не готово к наихудшему сценарию – войне с Россией
В случае наращивания поставок оружия Киеву со стороны НАТО альянс рискует оказаться не готовым к сценарию, если боевые дейтсвия выйдут за пределы Украины. Как пишет Newsweek, об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе генерал Ричард Ширрефф.
Он добавил, что с начала российской спецоперации США и их союзники по альянсу пытались балансировать на тонкой грани оказания военной помощи Киеву без обострения конфликта. Прямое участие НАТО может произойти только в том случае, если одно из его государств-членов подвергнется нападению, что приведёт к срабатыванию принципа коллективной защиты, то есть статьи 5 Североатлантического договора. И к такому сложному развитию событий альянс, по словам Ширреффа, пока не готов.
Ссылки по теме
-
Der Spiegel: «в свободном падении» — глава ассоциации бундесвера о состоянии войск
-
Бывший офицер разведки США: украинское наступление было срежиссировано НАТО
-
Fox News: «объединились, чтобы ослабить Америку» — экс-сотрудница американской разведки об опасности союза России и Китая для США
-
Das Erste: «армия стоит дорого» — Ламбрехт призвала к переосмыслению оборонной политики Германии