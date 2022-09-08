Washington Times: «повторяющийся кошмар» — Дженнифер Лоуренс пожаловалась на сны с Такером Карлсоном

В недавнем интервью оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что её часто мучают сны с участием ведущего Fox News Такера Карлсона. По мнению звезды, причина этих наваждений — политические разногласия внутри её семьи и в американском обществе в целом, передаёт The Washington Times.

Когда женщина говорит, что ей снится мужчина, обычно это подразумевает комплимент. Но в случае с американской актрисой Дженнифер Лоуренс всё обстоит иначе. В недавнем интервью она призналась, что в ночных кошмарах её преследует популярный ведущий Fox News Такер Карлсон, сообщает The Washington Times.

Сновидения с участием консервативного журналиста настолько изматывают либеральную голливудскую звезду, что она даже пожаловалась на них своему психотерапевту. Сама Лоуренс связывает эти повторяющиеся наваждения со своими родными из Кентукки, которые поддерживают Дональда Трампа и смотрят Fox News.

«Я так усердно работала последние пять лет над тем, чтобы простить отца и семью и попытаться понять: у них всё по-другому. Они получают другую информацию. У них другая жизнь», — сказала Лоуренс интервьюеру, который отметил «затравленное выражение в её глазах».

По словам оскароносной актрисы, её попытки преодолеть политические разногласия с родными не увенчались успехом. «Вы живёте в Соединённых Штатах Америки. Вы должны интересоваться политикой. Это чудовищно. Политика убивает людей», — добавила она.

Лоуренс также выразила недовольство тем фактом, что многие в США поддержали Дональда Трампа в его противостоянии с Хиллари Клинтон. «У меня сердце разрывается, потому что у американцев был выбор между женщиной и опасной, опасной банкой майонеза. А они такие: «Ну, у нас не может быть женщины (во главе государства. — ИноТВ). Давайте выберем банку майонеза», — предположила она.

По мнению Лоуренс, проблемы и недопонимания между родными усилились после отмены закона об аборте. «Я не хочу умалять достоинство моей семьи, но я знаю, что многие люди находятся в похожем положении со своими семьями. Как можно было воспитывать дочь с рождения и считать, что она не заслуживает равноправия? Как?» — возмутилась актриса.