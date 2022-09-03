Le Figaro: соперничество России с другими державами продолжается и в космосе

Россия вывела свой спутник ровно на ту же орбиту, по которой двигается американский военный спутник. Как пишет Le Figaro, это весьма сложная задача, выполнением которой пока никто другой не может похвастаться. При этом такой спутник может использоваться и для разведки, и для доставки оружия на орбиту.

Вдалеке от всех, соперничество держав продолжается и в космосе, пишет Le Figaro. Россия показывает своим западным противникам силу во многих километрах от земли. Так, Москва вывела новый спутник «Космос-2558» на высоту в 450 км, на точно ту же орбиту, по которой двигается спутник американской армии USA-326, запущенный в феврале 2022 года.

Россия впервые так прямо врывается на чужую орбиту, отмечают эксперты. Возможность поместить спутник напрямую на траекторию другого объекта — это технологический вызов с большим военным потенциалом, пишет автор статьи. Франция, например, на это не способна. США проводили в прошлом году пробные запуски подобного рода.

«Космос-2558» и USA-326, судя по всему, напрямую связаны с ситуацией на Украине, хотя официальное назначение этих спутников определить практически невозможно. С десяток российских спутников из более сотни имеют «неопределённые задачи». «Космос-2558» — спутник-инспектор, он наблюдает не за землёй, а за тем, что его окружает. Он может мешать работе другого объекта или даже шпионить за ним, пишет издание. Впрочем, и миссия USA-326 открыто не заявляется.

Другой вопрос, что в случае с российским спутником возможна тактика «матрёшки». Она заключается в том, что выведенный на орбиту объект испускает из себя второй объект. Как отмечает автор статьи, это может быть и оружие, и другой спутник-шпион.

После запуска российского спутника американские власти назвали такое поведение России «безответственным»: любое столкновение в космосе может привести к созданию опасных обломков. Но, как пишет автор статьи, время сотрудничества в космосе прошло. Поэтому Россия даже провела испытания противоспутникового оружия в качестве предупреждения о своих возможностях.

Так что получается, что Украинские события находят своё отображение в космосе, где, в том числе, сосредоточены главные разведывательные потенциалы. Они необходимы для отслеживания динамики происходящего на земле, а также для локализации целей. Так что все военные спутники на орбите могут использоваться для наблюдения и анализа происходящего в театре военных действий. Например, Франция тестирует свой последний спутник для наблюдения за Украиной. А Россия в начале своей спецоперации с помощью кибератаки отключила часть Украины от коммуникационных сетей. Чтобы помочь Киеву, Запад предоставляет ему полученные им кадры.

Россия создала своё космическое командование в 2015 году. Но, как отмечает автор статьи, силы России меньше, чем у США. Так, у России 11 разведывательных спутников против 18 у США, и у России 5 спутников электронной разведки против 27 у США.

Особую озабоченность у Запада вызвал запуск Россией иранского наблюдательного спутника. Тегеран настаивает, что его не будут использовать в военных целях, но суть соглашения между Россией и Ираном держится в секрете, поэтому эксперты считают, что Россия может его использовать на Украине.

Благодаря своему советскому прошлому, Россия остаётся космической державой. Россия в основном инвестирует в развитие технологий по сбору данных и технологий, которые можно использовать «в серой зоне». Так, например, Россия старается нарушить на Украине работу систем GPS, которые нужны для действий военных. Россия же может воспользоваться своей системой «Глонасс». Кроме того, Москва работает над системами лазеров, способных повредить вражеские спутники.



Но с тактической точки зрения в том, чтобы использовать космические системы во время реальных операций, есть сложности. Это требует быстрой реакции в использовании источников и в командовании, чего, по словам автора статьи в Le Figaro, у России нет. «Одно дело — иметь возможности для наблюдения, другое дело — использовать их для целенаведения и для отслеживания передвижения войск», — приводит автор статьи слова эксперта.