Американский офицер: заявления американских СМИ о «поражении» России на Украине — дезинформация от ЦРУ

Крупные американские медиа продолжают писать о том, что Москва «терпит поражение» на Украине. Однако по сути эти СМИ просто участвуют в операции ЦРУ и распространяют дезинформацию, заявил в интервью каналу Judging Freedom отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как утверждает Риттер, любой честный военный, не задействованный в этой кампании, прямо скажет, что Россия на самом деле одерживает верх, а у украинских войск нет никакой возможности добиться перелома.

...Понял Вас, понятно. Скажите, а какая же всё-таки?.. Как-то смущаюсь задавать Вам вопрос о том, какая сейчас обстановка на поле боя, а то ведь мы по-прежнему читаем всю ту чушь, которую ЦРУ подсовывает The New York Times — ну, про то, что, дескать, у Украины всё ладится, что Россия деморализована, что происходит перелом... Откуда они вообще всё это берут — если только это действительно не пропаганда от ЦРУ и ещё, может быть, MI6?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Знаете, у меня скоро выйдет материал, который я написал для Consortium News, и там как раз говорится об этом феномене. В этой статье я рассказываю об ответственном за разведданные редакторе Newsweek Уильяме Аркине. Уильям Аркин работает уже достаточно давно, и какое-то время у него была репутация достойного доверия эксперта по военным делам.

Этот тот Аркин, который из Arkin Group?

СКОТТ РИТТЕР: Если это так, то выходит, что он один эту организацию возглавляет. Но мне он известен просто как Билл Аркин, и о его других занятиях я говорить не могу. Что я могу сказать, так это то, что он написал для Newsweek серию статей, которые настолько нелепы, что за них должно быть стыдно.

А приведите какой-нибудь пример, а то я на фуршетах — ну или не на фуршетах — постоянно вступаю в споры с друзьями, которые читают The New York Times и верят тому, что она пишет.

СКОТТ РИТТЕР: Ну, к примеру, одна из его статей начинается с таких слов: «Что бы вы ни наблюдали на поле брани, Россия в этом конфликте терпит поражение». Погодите-ка — это что же, мы должны просто забыть обо всём, что реально происходит на поле боя, и принять на веру эти слова? Ну а дальше: «Россия деморализована и изнурена, её войска вот-вот сдадутся, они не верят командирам». А сводится всё вот к чему: «Об этом рассказал высокопоставленный офицер разведывательного ведомства минобороны, который согласился говорить со мной на условиях анонимности». И он снова и снова использует этот же источник.





А нам теперь всё понятно: Билл Аркин стал стенографистом, который участвует в дезинформационной операции американской разведки, — а вместе с ним в таких стенографистов превратились все остальные журналисты до единого. Ведь не может быть так, чтобы журналист не смог найти... Опять же я генералов с CNN здесь в расчёт брать не буду: они себя покрыли позором — и генерал Хёртлинг, и Паук Маркс, и все остальные. Они позорят нашу офицерскую традицию, потому что они делают заявления, зная о том, что они не соответствуют действительности. Но среди офицеров, которые находятся на действительной службе, не найти ни одного человека — если, конечно, он не исполняет приказ о распространении дезинформации, — который бы от чистого сердца заявил: «Россия терпит поражение».





Они все до единого скажут следующее: «Россия побеждает, и победа у них будет полная — никаких путей к тому, чтобы переломить ход боевых действий, мы для украинцев на данный момент не наблюдаем; мы пытаемся снабжать их оружием, но затея эта, похоже, бессмысленная, и мы отчаянно ищем какой-то способ всё завершить».





Вот это — реальные слова настоящих офицеров, а не журналистов, цитирующих анонимные источники, единственная задача которых — распространять дезинформацию.

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.