Обозреватель The Hill назвал три варианта действий Путина после победы на Украине

В Кремле «позитивно» и «самоуверенно» оценивают своё положение, что «в некоторой степени оправдано», пишет обозреватель The Hill Дэвид Лингельбах. По мнению автора статьи, за победой России на Украине могут последовать три возможных варианта развития событий: президент Владимир Путин введёт войска в другую соседнюю строну, создаст альтернативу Организации Объединённых Наций или займётся обеспечением своего внутреннего наследия.

На данный момент в Кремле в целом «позитивно» и даже «самоуверенно» оценивают свои позиции на Украине, и, как отмечает обозреватель The Hill Дэвид Лингельбах, самоуверенность президента Владимира Путина «в некоторой степени оправдана».

Дело в том, что Россия в настоящее время контролирует около 20% территории Украины. По данным независимого центра опросов «Левада-центра»*, рейтинг одобрения Путина составляет 83%, что является самым высоким показателем с июля 2017 года. Рубль на данный момент сильнее, чем когда-либо с февраля 2020 года. Более того, Лингельбах считает, что сейчас, похоже, нет реальной альтернативы Путину в качестве лидера России, по крайней мере, в ближайшей перспективе. «Нет никого, кто, по мнению российской общественности, сделает Россию сильнее», — пишет автор статьи.

Лингельбах добавляет, что обстановка в России остаётся довольно неспокойной. Так, по данным Международного валютного фонда (МВФ), ожидается, что в 2022 году экономика страны сократится на 8,5%, а цены для потребителей вырастут на 21,3%. Кроме того, в стране зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 среди всех крупных экономик. Однако в целом восприятие ситуации Кремлём свидетельствует о том, что пришло время задаться вопросом: «что дальше?»

По мнению обозревателя, Путин не пойдёт на «какие-либо очевидные шаги». Он допускает три возможных варианта дальнейших действий президента России: ввод войск в другую соседнюю строну, создание альтернативы Организации Объединённых Наций (ООН) и защита внутреннего наследия.

Лингельбах считает маловероятным ввод войск в страны — члены НАТО, такие как Польша, Литва или Латвия. Путин, по его словам, также не видит большой выгоды в вводе войск на территорию Грузии или Молдовы. Однако его следующим шагом может стать продвижение на юг и восток, в Казахстан. где проживает 3,8 млн русскоговорящих, что составляет около 21% населения. Автор статьи утверждает, что возможность российского военного вторжения в Казахстан стала реальной в январе 2022 года, когда российские войска под эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ненадолго вошли в страну в ответ на антиправительственные волнения. При этом на действительной военной службе в Казахстане находятся всего 39 тыс. военнослужащих.

Или, возможно, Путин может попытаться построить архитектуру зарождающегося нового международного порядка. Так как ООН является одним из основных символов западной международной системы, сложившейся после Второй мировой войны, возможно, российский лидер рассчитывает создать новый символ в качестве замены организации. Лингельбах представляет себе интеграцию Евразийского экономического союза и ОДКБ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Или же архитектура нового порядка может иметь более глобальную ориентацию, основываясь на организационной структуре стран БРИКС. А, возможно, потребуется совершенно новая организация.

Ещё одним возможным вариантом обозреватель The Hill называет обеспечение своего внутреннего наследия. Основным направлением здесь будет выбор и тщательная подготовка возможного преемника, который сможет развить достижения Путина. Среди возможных преемников Лингельбах называет премьер-министра Михаила Мишустина или предпринимателя Юрия Ковальчука. Ещё один способ обеспечить своё наследие — перенос столицы России за Урал, дальше от предполагаемых военных угроз Запада и ближе к центру Евразии.

Какой бы вариант ни выбрал Путин, по мнению, автора статьи, президенту кажется «всё более очевидным, что в конечном итоге Россия сможет объявить о победе на Украине». «Что дальше? Больше перемен, а не меньше», — подытоживает Лингельбах.