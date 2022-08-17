Fox News: сплошное лицемерие — Леонардо Ди Каприо путешествовал на частных самолётах и яхтах, призывая к борьбе с изменением климата

Американский актёр Леонардо Ди Каприо путешествовал на частных самолётах и яхтах на ископаемом топливе, пока его фонд Leonardo DiCaprio Foundation направлял гранты для финансирования судебных исков о климатическом ущербе против нефтяных компаний, пишет Fox News. В 2014 году Ди Каприо совершил шесть перелётов туда-обратно на частных самолётах в течение всего шести недель, и в том же году был назначен ООН «посланником мира» за деятельность по борьбе с изменением климата.

Известный американский актёр и эко-активист Леонардо Ди Каприо путешествовал по миру на частных самолётах и совершал длительные прогулки на яхтах, в то время как его благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation пытался через суд привлечь нефтяные компании к ответственности за изменение климата, сообщает Fox News.

За последние несколько лет Ди Каприо совершил множество путешествий, используя ископаемое топливо, при этом настаивая на крайних мерах по борьбе с изменением климата. Leonardo DiCaprio Foundation, который актёр основал в конце 1990-х годов, предоставлял гранты фонду, который в свою очередь поддерживал усилия частной юридической фирмы, которая работала над привлечением к ответственности нефтяных компаний.

«Всё, что они делают, — сплошное лицемерие. Я бы сказал, что у них нет самосознания, но им просто наплевать. Всё это делается для того, чтобы контролировать нас, а не для того, чтобы они контролировали себя», — заявил бывший сотрудник Министерства энергетики США Стив Миллой.

Так, в 2014 году Ди Каприо совершил шесть перелётов туда-обратно на частных самолётах в течение всего шести недель. Эти перелёты из Калифорнии в Нью-Йорк в период с апреля по май 2014 года актёру организовала компания Sony Pictures Studios. В том же году Организация Объединённых Наций назначила Ди Каприо «посланником мира» за его работу по борьбе с изменением климата.

В 2016 году Ди Каприо пролетел 13 тыс. км на частном самолёте из Европы в Нью-Йорк, чтобы получить награду за свою экологическую деятельность. А затем он вернулся в Европу для участия в благотворительном мероприятии. В том же году американец отправился на частном самолёте на Всемирный экономический форум в Давос, где ему вручили Хрустальный кубок за «лидерство в борьбе с климатическим кризисом».

Нередко Ди Каприо можно заметить и на частных яхтах. В 2014 году актёр отправился на яхте, принадлежащей заместителю премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов шейху Мансуру ибн Зайду Аль Нахайяну, на чемпионат мира по футболу в Бразилии. Вскоре после чего раскритиковал Бразилию за её планы по вырубке лесов.

Тем не менее Ди Каприо продолжает использовать свой фонд, пытаясь добиться перехода на чистую энергию и отказа от ископаемого топлива. Получив приз за лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии «Оскар» в 2016 году, актёр воспользовался случаем, чтобы со сцены призвать мировых лидеров к агрессивным действиям по борьбе с изменением климата.

«Изменение климата реально. Оно происходит прямо сейчас. Это самая неотложная угроза, стоящая перед всем нашим видом, и мы должны работать коллективно вместе и перестать медлить», — приводит Fox News слова актёра.