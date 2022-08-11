Bloomberg: как ни посмотришь, Путин побеждает в энергетической войне

Объёмы производства российской нефти растут, цены выправились, и среди стран ОПЕК Россия находит поддержку. Все эти показатели дают повод автору статьи в Bloomberg сказать, что Путин одерживает победу в энергетической войне. При этом сами европейцы уже с октября почувствуют на себе новые цены за электроэнергию.

Какой индикатор ни посмотришь, но президент Владимир Путин одерживает победу на энергетических рынках, пишет Bloomberg. «Москва доит свою молочную корову», зарабатывает ежедневно сотни миллионов долларов. Как только в ноябре вступят в силу новые санкции против российской нефти, энергетический кризис начнёт кусать европейцев, и европейские правительства окажутся перед тяжёлым выбором.

Уже с октября счета за электричество начнут расти. В Великобритании этот рост, как ожидается, составит 75%, тогда как в Германии в некоторых местах до 100%. Западным правительствам придётся тратить миллиарды либо на субсидии жителям, либо, как уже поступает Франция, на то, чтобы контролировать энергопроизводителей.

Первый индикатор, который показывает, как Путин зарабатывает на нефти, — это количество произведённой нефти. В июле объём добычи дошёл почти до 10,8 млн баррелей в день, что чуть-чуть недотягивает до 11 млн баррелей, характерных для января. После отказа европейских покупателей Россия нашла новых клиентов. Большая часть освободившейся нефти, идёт теперь в Индию, но также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И даже некоторые европейцы продолжают её покупать, готовясь к полной остановке закупок в ноябре. К слову, и сам автор статьи прежде считал, что производство российской нефти упадёт, но признаёт свою ошибку.

Второй показатель — цена на российскую нефть. Изначально Москве приходилось делать скидку, чтобы привлечь партнёров. Но недавно цены выправились. Москва нашла новых трейдеров, которые покупают российскую нефть и отправляют на рынки, где есть недостача. «Как минимум, сейчас санкции не работают», — отмечает автор статьи.

Третий показатель — политический. Весной западные страны считали, что ОПЕК разорвёт свой союз с Россией. Но в итоге получается ровно наоборот. Вскоре после поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда же прибыл замппред российского правительства Александр Новак. И через несколько дней ОПЕК объявила о совсем крошечном наращивании производства нефти, из-за чего сохраняется давление на глобальные энергетические рынки.

«Победа на нефтяных рынках» означает, что Путин может обойтись без доходов, которые получал от продажи газа и нефти в Европу, что усилит давление на Берлин, Париж и Лондон. Сочетание холодной погоды, растущего спроса на электроэнергию и увеличения цен может привести к снижению поддержки Украины, ведь политики вряд ли захотят платить за это цену и вести к энергетической бедности своего населения.

На публике европейские политики по-прежнему выступают за отказ от российской энергии. Но внутри они понимают, как это скажется на их экономиках. «Путин побеждает в энергетической битве; остаётся надеяться, что этот рычаг недостаточно сильный, чтобы заставить западных политиков смягчить свою позицию в настоящей войне», — отмечает Bloomberg.