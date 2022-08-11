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Bloomberg: как ни посмотришь, Путин побеждает в энергетической войне

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Объёмы производства российской нефти растут, цены выправились, и среди стран ОПЕК Россия находит поддержку. Все эти показатели дают повод автору статьи в Bloomberg сказать, что Путин одерживает победу в энергетической войне. При этом сами европейцы уже с октября почувствуют на себе новые цены за электроэнергию.
Bloomberg: как ни посмотришь, Путин побеждает в энергетической войне
AP

Какой индикатор ни посмотришь, но президент Владимир Путин одерживает победу на энергетических рынках, пишет Bloomberg. «Москва доит свою молочную корову», зарабатывает ежедневно сотни миллионов долларов. Как только в ноябре вступят в силу новые санкции против российской нефти, энергетический кризис начнёт кусать европейцев, и европейские правительства окажутся перед тяжёлым выбором.
 
Уже с октября счета за электричество начнут расти. В Великобритании этот рост, как ожидается, составит 75%, тогда как в Германии в некоторых местах до 100%. Западным правительствам придётся тратить миллиарды либо на субсидии жителям, либо, как уже поступает Франция, на то, чтобы контролировать энергопроизводителей.
 
Первый индикатор, который показывает, как Путин зарабатывает на нефти, — это количество произведённой нефти. В июле объём добычи дошёл почти до 10,8 млн баррелей в день, что чуть-чуть недотягивает до 11 млн баррелей, характерных для января. После отказа европейских покупателей Россия нашла новых клиентов. Большая часть освободившейся нефти, идёт теперь в Индию, но также в Турцию и другие страны Ближнего Востока. И даже некоторые европейцы продолжают её покупать, готовясь к полной остановке закупок в ноябре. К слову, и сам автор статьи прежде считал, что производство российской нефти упадёт, но признаёт свою ошибку.
 
Второй показатель — цена на российскую нефть. Изначально Москве приходилось делать скидку, чтобы привлечь партнёров. Но недавно цены выправились. Москва нашла новых трейдеров, которые покупают российскую нефть и отправляют на рынки, где есть недостача. «Как минимум, сейчас санкции не работают», — отмечает автор статьи.
 
Третий показатель — политический. Весной западные страны считали, что ОПЕК разорвёт свой союз с Россией. Но в итоге получается ровно наоборот. Вскоре после поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию туда же прибыл замппред российского правительства Александр Новак. И через несколько дней ОПЕК объявила о совсем крошечном наращивании производства нефти, из-за чего сохраняется давление на глобальные энергетические рынки.
 
«Победа на нефтяных рынках» означает, что Путин может обойтись без доходов, которые получал от продажи газа и нефти в Европу, что усилит давление на Берлин, Париж и Лондон. Сочетание холодной погоды, растущего спроса на электроэнергию и увеличения цен может привести к снижению поддержки Украины, ведь политики вряд ли захотят платить за это цену и вести к энергетической бедности своего населения.
 
На публике европейские политики по-прежнему выступают за отказ от российской энергии. Но внутри они понимают, как это скажется на их экономиках. «Путин побеждает в энергетической битве; остаётся надеяться, что этот рычаг недостаточно сильный, чтобы заставить западных политиков смягчить свою позицию в настоящей войне», — отмечает Bloomberg.

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