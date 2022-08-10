NTD: война с азиатским карпом в американских реках привлекает рыбаков со всего мира

Каждый год сотни людей со всего мира собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку. Как передаёт NTD, для участников мероприятия это не просто развлечение — они преследуют благую цель: помочь очистить реку от азиатского карпа, который угрожает разрушить экосистему Великих озёр. Эти рыбы, завезённые из Азии в 70-х годах для очистки городских прудов, быстро освоились и стали представлять угрозу для местной фауны.

Каждый год сотни людей со всех концов света собираются в американском штате Иллинойс на грандиозную рыбалку. В деревне Бат в трёх часах езды от Чикаго 17 лет подряд проходит международный турнир. Участники приезжают со всего мира: от Новой Зеландии до Великобритании и Канады.

Это не просто развлечение. Цель благая — помочь очистить реку Иллинойс от азиатского карпа, который угрожает разрушить экосистему Великих озёр.

ДЖИМ ВОРАСС, участник: Рыба выпрыгивает, как попкорн. Невероятное зрелище. Ощущение, будто ты впервые на американских горках.

Азиатский карп — собирательное название для белого толстолобика, чёрного, травяного и серебристого карпа. Пугаясь шума моторных лодок, рыба косяками выпрыгивает из воды на несколько метров. Не зря на участниках шлемы. Удар рыбы может привести даже к сотрясению мозга, ведь её вес доходит до 20 килограммов.

ДЖО ТУКЕР, участник: Люди хорошо проводят время, плюс это для благого дела. Мы узнаём о проблеме инвазивных видов рыбы.

Первым в Америку попал белый толстолобик, его завезли из Азии в 70-х годах для очистки городских прудов. Благодаря большому аппетиту он эффективно очищает водоёмы от водорослей и паразитов. Однако из-за наводнения в 93-м рыба попала в бассейн реки Миссисипи. Там она быстро освоилась, лишая пищи местные виды рыбы — судака и окуня — и даже водоплавающих птиц.

Учёные-ихтиологи бьют тревогу: азиатский карп продвигается в сторону Великих озёр.

Пойманную рыбу пускают на удобрения и корм для животных. А доходы от мероприятия идут на помощь бездомным ветеранам в Иллинойсе.

Дата выхода в эфир 08 августа 2022 года.