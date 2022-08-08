WP: в своих решениях ирландские судьи часто полагаются на Википедию

Википедию всё чаще воспринимают как объективный источник информации, пишет обозреватель The Washington Post Ноам Коэн. Исследование показало, что судьи в Ирландии опираются на статьи в онлайн-энциклопедии в поисках формулировок, которые используют в своих решениях. А ранее учёным уже удалось установить, что Википедию в свой работе используют и учёные-химики.

Недавно сторонники Консервативной партии США ополчились против Википедии, которая не давала чёткого определения рецессии как двух кварталов отрицательного роста. Они утверждали, что онлайн-энциклопедия, должно быть, получает указания от администрации президента Джо Байдена, которая настаивает на том, что, хотя ВВП страны снижается второй квартал подряд, рецессии в США нет из-за других, более позитивных экономических показателей, включая низкий уровень безработицы.

Как отмечает обозреватель The Washington Post Ноам Коэн, статья в Википедии всегда отражала различные определения рецессии: одни, как в Великобритании, основаны исключительно на двух кварталах отрицательного роста; другие, как в США, основаны на оценке экономистами целого ряда факторов. Но это не остановило разгневанных читателей от попыток переписать статью.

Администраторы Википедии — избранные сообществом добровольцы, которые контролируют, как можно редактировать статью, — отклонили требования читателей как необоснованные, а затем заблокировали статью, чтобы изменения могли вносить только авторитетные редакторы. Это только способствовало распространению «теорий заговора». Ведущий Fox News Шон Хэннити распространил в соцсети бывшего американского лидера Дональда Трампа Truth Social статью под заголовком: «Википедия меняет определение рецессии, а затем закрывает страницу». Предприниматель Илон Маск обратился к основателю онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлсу, предупредив, что «Википедия теряет свою объективность».



По словам Коэна, этот спор о том, находятся ли Соединённые Штаты в рецессии, поражает тем высоким статусом, который он придаёт Википедии в качестве объективного источника.

А проведённое недавно Массачусетским технологическим институтом и Ирландским университетом в Мейнуте исследование предоставило ещё одно доказательство высокого статуса Википедии. Согласно исследованию, судьи регулярно опираются на статьи онлайн-энциклопедии не только для получения справочной информации, но и для конкретных формулировок, которые они используют в своих решениях. Учёные установили не просто корреляцию, а именно причинно-следственную связь с помощью эксперимента, в котором подопытными невольно стали судьи Ирландии.

С начала 2019-го и до начала 2020 года профессорам права и их студентам в Мейнуте было поручено подготовить к публикации 154 статьи для Википедии о важнейших решениях Верховного суда Ирландии — на тот момент было написано только девять таких статей. Каждый автор должен был подготовить по две статьи, и в Википедию направили по одной из них.Т аким образом, они не обнародовали статьи касательно 77 самых важных рассмотренных Верховным судом дел.

По словам исследователей, до 16 января этого года 77 опубликованных статей просмотрели в общей сложности 56 733 раза. Анализируя судебные решения, вынесенные после публикации этих статей, авторы обнаружили статистически значимую закономерность. Судьи на 20% чаще в своих решениях цитировали именно те дела, статьи про которые были направлены в Википедию. Это увеличение пришлось на судей низшего звена, которые, как предполагают авторы статьи, перегружены работой и им не хватает времени и ресурсов для проведения формальных юридических исследований. Кроме того, исследователи обнаружили в решениях аналогичный рост использования определённых слов и фраз, которые впервые появились в статьях Википедии, — ещё один способ продемонстрировать причинно-следственную связь.

При этом учёные подчёркивают, что не нашли ни одного примера ошибочного решения по делу, учитывая точность опубликованных ими статей и их восприятия судьями. Они хотели доказать лишь вездесущность Википедии.

В 2017 году учёные уже проводили аналогичный эксперимент, чтобы проверить, «Википедия только лишь отражает состояние научной литературы или ещё и помогает её формировать». Тогда тоже были созданы по несколько статей статей — одна для публикации, другая нет. После появления статьи на определённую химическую тему исследователи заметили, что журнальные статьи зеркально отражают формулировки и выводы, ранее опубликованные в онлайн-энциклопедии.

Авторы исследования всё же опасаются, что эти статьи в Википедии можно редактировать, в том числе в корыстных целях. Например, вдруг одна из сторон судебного процесса решит изменить статью в свою пользу. Однако, по мнению обозревателя The Washington Post, с практической точки зрения более важным выводом исследования является не то, что судьи могут быть уязвимы из-за возможного изменения статей, а «то, что теперь мы точно знаем, что судьи полагаются на такие статьи», как и большинство обычных граждан.