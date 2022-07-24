Le Monde: последние санкции показывают, что ЕС исчерпал свои возможности
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Ссылки по теме
-
GT: сообщения о намерении ЕС смягчить санкции свидетельствуют о попытках «найти выход»
-
El Periódico: «очередная проверка солидарности ЕС» — Южная Европа не хочет сокращать потребление газа по команде Брюсселя
-
Эффективность санкций, изоляция Москвы и победа Киева — обозреватель Welt назвал три главные иллюзии Запада
-
Le Figaro: «санкции оборачиваются против их авторов» — французский эксперт сравнил экономическую войну против России с континентальной блокадой Англии