Wirtualna Polska: польские активисты выступают против размещения флагов Украины на городском транспорте
В польском Вроцлаве состоялась молодёжная конференция партии «Конфедерация польской короны». Как пишет Wirtualna Polska, участники мероприятия протестовали против размещения на вроцлавских автобусах и трамваях украинских флагов.
«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили молодые активисты конфедерации на конференции перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве. Её темой стали украинские флаги, вывешенные на автобусах и трамваях.
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