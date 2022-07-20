Fox Business: офис Нэнси Пелоси опроверг её причастность к сомнительным сделкам мужа

Офис спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси отверг обвинения в её причастности к операциям с ценными бумагами на основе инсайдерской информации, после того как выяснилось, что её муж в преддверии намеченного на эту неделю голосования в конгрессе купил акции Nvidia на сумму $5 млн, передаёт Fox Business. Между тем, как отмечается в материале, это уже не первый случай, когда супруг Пелоси совершает покупку ценных бумаг в очень подозрительный момент.

Вновь всех приветствую! Настало время для горячей темы. Нэнси Пелоси отвергла обвинения в операциях с ценными бумагами на основе конфиденциальной информации, после того как раскрытие финансовых данных показало, что её муж купил акции компании Nvidia, занимающейся компьютерными чипами, на 5 миллионов долларов, в преддверии намеченного на эту неделю голосования по законопроекту, который принесёт миллиарды долларов в виде субсидий отрасли, занимающейся производством чипов.



Каналу Fox Business в офисе спикера заявили следующее, цитирую: «Спикер не владеет никакими акциями. Как вы можете увидеть из обязательного процесса раскрытия информации, с которым спикер полностью сотрудничает, эти транзакции идут с пометкой Sp для обозначения супруга. У Спикера не было ранее полученных знаний или последующего участия в каких-либо транзакциях».



Лу, знаете, если судить по этому заявлению, то они, похоже, расставили все точки над i. С юридической точки зрения, тут, вероятно, всё нормально, но это не говорит об этичности данного шага, не так ли?



ЛУ БЭСИНИС, основатель Disruptive Tech Research: Конечно, нет. Всё это не проходит проверку на вшивость. Любой человек, находящийся в отношениях… Я в браке уже 16 лет, и могу сказать, что невозможно начать разбрасываться миллионами долларов на торговлю акциями, чтобы при этом супруга или партнёр ничего об этом не знали. Ни один обычный американец не поверит, что подобное возможно. В конце концов лучший финансовый аналитик не должен находиться в Вашингтоне. Уже давно пора принять закон для предотвращения подобного. Это так же плохо, как и торговля на основе инсайдерской информации. И знаете, я готов устроить честное пари: по-моему, Пол в любом случае выбрал акции не того производителя чипов. Ему следовало взять акции NXPI, а не Nvidia, поскольку NXPI гораздо сильнее завязана на автомобильный сектор. Надеюсь, что его сделка закончится для них ужасно.



Да. Посмотрим. Также посмотрим, что будет с выдвинутыми против него обвинениями за вождение в нетрезвом состоянии. И это ещё один вопрос.



Однако, Энджела, мне также интересен тот момент, что когда дело касается спикера Пелоси, то там действует принцип: «правила существуют для вас, а не для меня». Она ведь не добивается принятия законопроекта, предусматривающего введение для конгресса правил по сделкам, в том числе по сделкам для супругов, из-за потенциальной возможности (членов конгресса. — ИноТВ) делиться инсайдерской информацией?



ЭНДЖЕЛА МОРАБИТО, Институт защиты свободы: Именно так. На самом деле почти семь месяцев назад, в декабре прошлого года, спикер Пелоси активно выступала против такого законопроекта. И, по-моему, объяснение, представленное её офисом, немного оскорбительно для американской общественности, поскольку они говорят, что пометка Sp в её учётных документах обозначает супруга, однако это также может обозначать спикера Пелоси.



Её муж погорал уже на таких делах и раньше. Так, чуть более года назад он купил акции компании Alphabet на более чем пять миллионов долларов прямо перед тем, как комитет палаты представителей собирался проголосовать за то, чтобы приструнить ИТ-гигантов. Так что выбранное им время вызывает огромные подозрения, оно оказалось чересчур удачным для семейства Пелоси, чтобы это было правдой. И им следует проявить немного честности перед американской общественностью и быть гораздо более этичными.



Да, действительно. Но она просто пожимает плечами, когда её спрашивают об этом. За этим действительно интересно наблюдать.



Дата публикации 19 июля 2022 года.