Independent: британские вирусологи обеспокоены быстрым распространением нового подварианта коронавируса

Вирусологи Великобритании выражают обеспокоенность в связи с быстрым распространением выявленного в стране подварианта BA.2.75, получившего название «центавр». Предполагается, что эта мутация COVID-19 ещё более заразная, чем «омикрон». Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить уже выработавшиеся в организме защитные антитела, сообщает The Independent.

Подвариант коронавируса BA.2.75, получивший название «центавр», впервые был обнаружен в мае этого года в Индии и продолжает стремительно распространяться по разным континентам. Он считается ещё более заразным, чем подварианты BA.5 и BA.2, которые были выявлены ранее. К настоящему моменту «центавр» был замечен в десятке других стран, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду, пишет The Independent.



Быстрое распространение этого подварианта COVID-19 вызывает обеспокоенность среди британских вирусологов, которые предупреждают, что он может оказаться более заразным, чем все другие подвиды «омикрона». Пока остаётся неясным, может ли он вызвать более тяжёлую форму заболевания. Однако учёные предполагают, что «центавр» способен обойти иммунитет, который уже выработался в организме человека после вакцинации или предыдущего заражения.



Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) неделю назад определил BA.2.75 как «вариант, находящийся под наблюдением». Это означает, что есть определённые признаки того, что «центавр» может оказаться более заразным, поясняется в статье.



Обеспокоенность среди экспертов также вызывает большое количество мутаций, содержащихся в BA.2.75 по сравнению с его предшественниками. Некоторые из этих мутаций связаны с шиповидным белком и могут позволить вирусу более эффективно связываться с другими клетками, пояснил Мэтью Бинникер, директор клинической вирусологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота.



Еще одна проблема заключается в том, что генетические изменения могут облегчить вирусу возможность обходить антитела — защитные белки, вырабатываемые организмом в ответ на вакцинацию или заражение более старыми штаммами COVID-19. В то же время эксперты считают, что прививки, включая бустерную вакцинацию, по-прежнему являются лучшей защитой от осложнений даже в случае повторного заражения, пишет The Independent.



Может потребоваться ещё несколько недель, чтобы понять, сможет ли новая мутация коронавируса оказать ощутимое влияние на борьбу с пандемией. Как подчеркнула Шиши Луо, возглавляющая отдел инфекционных заболеваний компании Helix, которая предоставляет информацию о вирусах в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новая мутация является ещё одним напоминанием о том, что коронавирус постоянно развивается и продолжает распространяться.



Хотя всем уже очень хочется вернуться к «допандемической» жизни, надо всё быть очень осторожными, предупредила она: «Мы должны признать, что сейчас мы живём с более высоким уровнем риска, чем раньше».



Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за COVID-19 в мире всё ещё сохраняется чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, отмечает The Independent. ВОЗ также сообщила в четверг, что число зарегистрированных во всём мире новых случаев заболевания коронавирусом растет уже пятую неделю подряд, в то время как число смертей остается относительно стабильным.



Комитет по чрезвычайным ситуациям агентства ООН, состоящий из независимых экспертов, также подчеркнул в своём заявлении, что рост общего числа случаев заражения COVID-19, продолжающаяся мутация вируса и высокая нагрузка на службы здравоохранения в целом ряде стран означают, что глобальная ситуация по-прежнему остается чрезвычайной.



В еженедельном обзоре пандемии, подготовленном Агентством здравоохранения ООН, сообщается, что согласно данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было подтверждено 5,7 млн новых случаев заражения, их количество выросло на 6% по сравнению с предыдущим периодом. Умерло от коронавируса при этом около 9800 человек, что примерно соответствует показателю предыдущей недели, пишет The Independent.



Ранее на этой неделе генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что он обеспокоен новыми вспышками COVID-19 в разных странах. Вирус свободно распространяется, в то время как правительства разных стран оказываются не в состоянии эффективно этому противостоять, подчеркнул он: «Новые волны заболеваемости снова демонстрируют, что пандемия COVID-19 ещё далеко не завершилась».



По статистике, за последние две недели общее количество случаев заражений COVID-19, о которых сообщила ВОЗ, выросло на 30%, сообщается в статье. По оценкам экспертов, в основном это происходит из-за активного распространения чрезвычайно заразных подвариантов BA.4 и BA.5, поясняет The Independent.