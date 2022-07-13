France 24: протестующие Шри-Ланки не собираются покидать президентский дворец до официальной отставки главы государства

В столицу Шри-Ланки Коломбо вернулось спокойствие, но люди не покидают улицы и президентский дворец, пока нынешний лидер Готабая Раджапакса официально не подаст в отставку, сообщает France 24. Как передаёт телеканал, это должно случиться в среду 13 июля, а 20 июля парламент страны выберет нового президента.

Для шри-ланкийских протестующих победа, похоже, близка. Через два дня после того, как они вынудили президента подать в отставку, они всё ещё не покинули улицы и по-прежнему оккупируют президентский дворец. В Коломбо вернулось спокойствие, но до тех пор, пока Готабая Раджапакса не отойдёт в сторону, как было обещано, в среду, люди остаются на местах.

ЛАХИРУ ВИРАСЕКАРА, лидер шри-ланкийских протестующих: Люди не покинут резиденцию президента и премьер-министра, пока руководство страны официально не уйдёт в отставку. Если они не уйдут в среду 13 июля, народ возьмёт штурмом любое здание, в каком бы они ни прятались сегодня.

Во вторник иммиграционные власти Шри-Ланки заявили о предотвращении выезда из страны брата Раджапаксы Бэзила — бывшего министра финансов. Днём ранее сообщалось о том, что президента привезли на авиабазу. Это породило слухи о том, что и он пытался бежать и искать убежища. У обоих братьев Раджапакса есть американское гражданство.

Президент пообещал подать в отставку и уступить место правительству народного единства. Ожидается, что оппозиция номинирует своего лидера Саджита Премадасу — сына убитого президента — в качестве кандидата на пост следующего главы государства.

САДЖИТ ПРЕМАДАСА, лидер оппозиции Шри-Ланки: Полномочиям, предоставленным народом президенту, премьер-министру и правительству, пришёл конец. Они объединились и разрушили нашу прекрасную родину. Мы в оппозиции готовы взять на себя руководство с целью стабилизации ситуации в стране и восстановить экономику государства.

Парламент Шри-Ланки должен выбрать нового президента 20 июля.

Дата выхода в эфир: 12 июля 2022 года.