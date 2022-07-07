Toronto Star: доллар перестанет быть главной мировой валютой — ему ищут замену

Канадский бизнесмен, филантроп и сопредседатель Международной кризисной группы Фрэнк Джустра уверен: в глобальных финансах грядёт новый мировой порядок. Как пишет он в статье для Toronto Star, многие страны отчаянно ищут замену доллару, и не исключено, что Китай и Россия вполне могут создать свою расчётную торговую валюту за пределами долларовой системы.

Грядут неизбежные перемены, и перезагрузка глобальной денежной системы, быть может, уже началась. Эксперты считают, что новый экономический порядок будет вращаться вокруг сырьевых валют, которые серьёзно ослабят систему евродоллара, и после окончания конфликта на Украине она пошатнётся ещё сильнее. Как пишет канадский бизнесмен, филантроп и сопредседатель Международной кризисной группы Фрэнк Джустра, предсказывать дальнейшее развитие событий не возьмется никто, но рано или поздно доллар перестанет быть единственной мировой резервной валютой и возможно, это случится даже раньше, чем все ожидают.

Как продолжает внештатный обозреватель Toronto Star, появится как минимум альтернативная торговая валюта, которая будет соперничать с долларом. Использоваться эта новая валюта будет исключительно в расчётах между странами — в отличие от резервной, которую центральные банки обычно используют для диверсификации. В подтверждение своей теории Фрэнк Джустра предлагает сопоставить исторические факты.

Последние 400 лет, пишет автор, глобальные резервные валюты появляются и исчезают. Резервные валюты Испании, Нидерландов и Великобритании жили плюс-минус век. Свой нынешний статус доллар получил в 1944 году благодаря Бреттон-Вудскому соглашению между 44 странами. Суть его заключалась в том, что доллар будет привязан к золоту, а валюты стран-участников — к доллару. Но к 1971 году от фискальной дисциплины не осталось и следа, и президент Ричард Никсон по сути объявил дефолт, открепив доллар от золота.

Этот шаг привёл бы к самым гибельным последствиям, если бы не блестящий ход по созданию так называемого «нефтедоллара». Саудовская Аравия и США заключили уговор: первая будет продавать нефть, а заработанные доллары реинвестировать в рынок казначейства США в обмен на гарантии безопасности. Проще говоря, американскую валюту, вопреки всем фискальным и монетарным злоупотреблениям, уберёг от краха спрос на доллары для торговли главным мировым товаром.

Однако, продолжает Джустра, с 1971 года мир сильно изменился. Появление Китая в качестве глобальной экономической сверхдержавы и соперника США, подъём стран БРИКС, расточительность Америки, её фискальная и монетарная безответственность, особенно после кризиса 2008 года, растраченное впустую доверие к центральным банкам, а теперь еще и конец эксперимента с глобализацией — это только некоторые моменты. если добавить к этому то, как часто доллар становится оружием благодаря санкциям и системе SWIFT, становится понятно, почему многие страны отчаянно ищут ему замену.

Больше всех обеспокоен Китай. Финансово-экономическая война между США и Китаем бушевала ещё до начала российской спецоперации, и Китай уже призывал к «новому международному финансовому порядку», но боевые действия на Украине накалили обстановку ещё сильнее. Си Цзиньпин раскритиковал санкции — особенно то, как Запад берёт доллар на вооружение, — и предостерёг его о последствиях.

«Что же придёт на замену доллару как главной резервной валюте? Мы знаем, что китайский юань заменить его не способен, как бы Китай ни старался. На него приходится лишь 2% мировых валютных резервов. Но есть и альтернативные пути — например, расчётная валюта, частично обеспеченная золотом», — считает канадский бизнесмен.

Чтобы эта система заработала, на начальном этапе хватит и двух стран. Поскольку Китай молчаливо поддерживает Россию на Украине, а сам зависит от российской нефти и других товаров, не исключено, что он уже нашёл своего партнёра. Страны могут создать расчётную торговую валюту (отличную от резервной валюты) за пределами долларовой системы. Они могли бы договориться о торговле на основе нетто расчётов — то есть рассчитываться на периодической основе, например, каждый квартал.

В итоге, заключает Фрэнк Джустра, рыночные силы могут резко сократить необходимый объём долларов, и его стоимость снизится соответственно. Конечно, США могут так или иначе вернуться к золотому стандарту, но даже при 20-процентном обеспечении своей денежной массы золото придется переоценить до 7 500 долларов за унцию. Подобное уже было в 1933 году: США обязали граждан продать своё золото правительству по 20,67 доллара за унцию, после чего тут же «передумали» и переоценили его до 35 долларов. В результате они ограбили собственных граждан, чтобы обесценить доллар на 70%.

«Смириться с этим американцам будет трудно, а политиков, отвыкших за полвека от финансовой дисциплины, золотой стандарт здорово приструнит. Кроме того, придётся пойти на значительное понижение уровня жизни. Хотя возможно, иного выбора попросту не останется, если основная часть мира движется в сторону золотого обеспечения. Как бы то ни было, будем надеяться, что переход пройдет мирно. Это всяко лучше, чем переходы кровавые», — а их мы и видели веками, — заключает канадский бизнесмен.