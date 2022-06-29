Политику блокады, бойкота и санкций в отношении России необходимо остановить, призвала член Швейцарской народной партии и предприниматель Магдалена Мартулло-Блохер. Европейские государства должны осознать свою ответственность, признать зависимость от российского газа и начать переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным о мире и стабильном энергоснабжении, передаёт её слова Die Freie Welt.
Политика блокады, бойкота и санкций, которую ЕС, США и НАТО проводят в отношении России, вызывает всё больше критики и непонимания, сообщает Die Freie Welt. Особенно в Швейцарии множатся голоса, призывающие покончить с таким подходом. В прошлом Берн не раз принимал решения, которые не вызывалиу западных партнёров «взаимной любви» . К примеру, можно вспомнить о запрете перепродажи Украине патронов швейцарского производства для немецкого танка.
Теперь же член Швейцарской народной партии и предприниматель Магдалена Мартулло-Блохер призвала Запад прекратить блокаду России. Она потребовала, чтобы Европа начала договариваться с главой Кремля Владимиром Путиным: «Вместо того чтобы продолжать подогревать конфликт, главы европейских государств должны осознать свою ответственность и признать, что они зависят от российского газа. Европа должна вести с Путиным переговоры по поводу стабильного газоснабжения как минимум до весны 2023 года и по поводу мира».
По словам швейцарского политика, санкции не оказали на Россию никакого эффекта, зато голубое топливо в Европе стало в семь раз дороже. В Германии это приводит к огромным проблемам. По результатам исследования Немецкого института макроэкономических исследований, дефицит газа может привести к падению валового национального продукта на 12%. При этом нехватка энергии в соседнем государстве отразится и на Швейцарии, зависящей от импорта электроэнергии из других стран. Если за границей будет не хватать газа, то электричества, идущего на экспорт, станет меньше, и швейцарцам придётся сидеть в темноте, предостерегает Мартулло-Блохер.
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