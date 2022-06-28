«Это сумасшествие!» — эксперт Fox Business раскритиковал планы G7 установить предел цен на российскую нефть

Страны «Большой семёрки» уже шесть раз пробовали вводить санкции против России, однако не добились успеха, констатирует аналитик PRICE Futures Group Фил Флинн. По его словам, планы установить ценовой потолок для российской нефти означают, что Запад просто не может обойтись без этого сырья. Однако не стоит рассчитывать, что Россия продолжит поставки, если ей это будет невыгодно, полагает эксперт.

День второй саммита G7, который проходит сейчас в Германии. Мировые лидеры всё ближе к тому, чтобы установить всемирный ценовой потолок для российской нефти. С нами на связи старший рыночный аналитик PRICE Futures Group, комментатор Fox Business Фил Флинн. Что Вы скажете об этой мере, Фил?



ФИЛ ФЛИНН, старший рыночный аналитик PRICE Futures Group: По-моему, это сумасшествие! Я хочу сказать, что эта группа шесть раз пробовала вводить санкции — и ничего не выходит! Нефтяные доходы России выше, чем до начала боевых действий. А теперь они пытаются установить ценовой потолок. Это признание того, что они не могут отказаться от российской нефти и газа. И думать, что они смогут установить предел цены, а Россия волшебным образом будет продолжать поставлять нефть… Это фантазии! Так что я не знаю, о чём они думают. По-моему, они явно не думают вообще.



Тем временем на прошлой неделе президент Байден и компания не сделали ничего, чтобы продемонстрировать поддержку нашей нефтегазовой промышленности. Вместо этого они всегда заискивают перед «зелёной» энергетикой. Что оказывается в приоритете? Встреча с представителями ветроэлектростанций. Но не личная встреча с руководителями (нефтегазовых. — ИноТВ) энергетических компаний. Как сообщается, они были удивлены, что их не удостоили личным общением, после того как они проделали весь этот путь до Белого дома.



ФИЛ ФЛИНН: Да, это поразительно. Это первый президент в современной истории, так и не встретившийся с крупными энергетическими компаниями. Им (администрации Байдена. — ИноТВ) надо осознать, что энергетика — по-прежнему большой сектор экономики США. Она создаёт рабочие места, охваченные профсоюзами, высокооплачиваемые рабочие места, это большой сектор нашей экономики. И просто щёлкать их по носу, как маленьких детей… Это показывает, насколько оторван нынешний президент от экономики и от американского народа.



А теперь, на саммите G7, чем он занимается? Он делает всё то же самое, но с удвоенной силой: тратит ещё больше долларов налогоплательщиков на «зелёную» энергию для бедных стран, на «экологическую справедливость». И он добивается от всех государств «семёрки», чтобы они больше в это вкладывались.



Я считаю, ему надо больше вкладываться в освоение нефтегазовых ресурсов США. Чтобы мы не оказались в ситуации вроде той, что сейчас в Европе, когда кто-то вроде России контролирует Европу с помощью своих нефти и газа.



Мы вручили Владимиру Путину могущество, вручили ему богатство, когда президент Байден стал ограничивать и притеснять наш энергетический сектор.



Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.