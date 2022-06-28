«Это сумасшествие!» — эксперт Fox Business раскритиковал планы G7 установить предел цен на российскую нефть
День второй саммита G7, который проходит сейчас в Германии. Мировые лидеры всё ближе к тому, чтобы установить всемирный ценовой потолок для российской нефти. С нами на связи старший рыночный аналитик PRICE Futures Group, комментатор Fox Business Фил Флинн. Что Вы скажете об этой мере, Фил?
ФИЛ ФЛИНН, старший рыночный аналитик PRICE Futures Group: По-моему, это сумасшествие! Я хочу сказать, что эта группа шесть раз пробовала вводить санкции — и ничего не выходит! Нефтяные доходы России выше, чем до начала боевых действий. А теперь они пытаются установить ценовой потолок. Это признание того, что они не могут отказаться от российской нефти и газа. И думать, что они смогут установить предел цены, а Россия волшебным образом будет продолжать поставлять нефть… Это фантазии! Так что я не знаю, о чём они думают. По-моему, они явно не думают вообще.
Тем временем на прошлой неделе президент Байден и компания не сделали ничего, чтобы продемонстрировать поддержку нашей нефтегазовой промышленности. Вместо этого они всегда заискивают перед «зелёной» энергетикой. Что оказывается в приоритете? Встреча с представителями ветроэлектростанций. Но не личная встреча с руководителями (нефтегазовых. — ИноТВ) энергетических компаний. Как сообщается, они были удивлены, что их не удостоили личным общением, после того как они проделали весь этот путь до Белого дома.
ФИЛ ФЛИНН: Да, это поразительно. Это первый президент в современной истории, так и не встретившийся с крупными энергетическими компаниями. Им (администрации Байдена. — ИноТВ) надо осознать, что энергетика — по-прежнему большой сектор экономики США. Она создаёт рабочие места, охваченные профсоюзами, высокооплачиваемые рабочие места, это большой сектор нашей экономики. И просто щёлкать их по носу, как маленьких детей… Это показывает, насколько оторван нынешний президент от экономики и от американского народа.
А теперь, на саммите G7, чем он занимается? Он делает всё то же самое, но с удвоенной силой: тратит ещё больше долларов налогоплательщиков на «зелёную» энергию для бедных стран, на «экологическую справедливость». И он добивается от всех государств «семёрки», чтобы они больше в это вкладывались.
Я считаю, ему надо больше вкладываться в освоение нефтегазовых ресурсов США. Чтобы мы не оказались в ситуации вроде той, что сейчас в Европе, когда кто-то вроде России контролирует Европу с помощью своих нефти и газа.
Мы вручили Владимиру Путину могущество, вручили ему богатство, когда президент Байден стал ограничивать и притеснять наш энергетический сектор.
Дата выхода в эфир 27 июня 2022 года.
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