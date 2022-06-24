Bloomberg: новая экспансия на восток проверит на прочность «мягкую силу» ЕС

Предложив Украине, Молдавии и Грузии статус кандидатов, Евросоюз оказался перед трудным выбором. Ведь эти страны имеют неразрешённые территориальные споры, поэтому их дальнейшее вступление в организацию находится под большим вопросом и, возможно, даже будет зависеть от воли Владимира Путина, считает Bloomberg.

Предложив статус кандидата Украине, Молдавии и Грузии, лидеры Европейского союза «готовы открыть новую эру экспансии на восток». Но этот «исторический момент» сопряжён с некоторыми рисками, пишет Bloomberg.

Ранее блок уже принимал в свой состав бывшие коммунистические государства Восточной Европы. Но у всех новых претендентов «существуют территориальные конфликты, а на их землях находятся российские войска», отмечает издание.

По словам Bloomberg, «решительное сопротивление российскому вторжению» ускорило принятие Брюсселем заявки Украины. Грузия, которая вела с Москвой «непродолжительную войну в 2008 году», и Молдавия также не упустили возможность добиться статуса кандидатов.

Процесс принятия будет длительным. При этом нет каких-то признаков, что Кремль «готов вернуть российские войска домой». «Это ставит ЕС перед дилеммой: сделать ли разрешение территориальных споров (обязательным. — ИноТВ) условием вступления и тем самым предоставить Путину право вето на решения о членстве в блоке», — рассуждает издание.

Оптимисты приводят Кипр в качестве примера того, что ЕС способен «поглощать государства с неразрешёнными конфликтами». Они также указывают на то, что организация притягивает к себе Балканы, поскольку воспринимается как «миротворческая сила».

«Но в отличие от балканских государств или Турции в случае с Кипром, Кремль никогда не проявлял интереса к вступлению в ЕС. Он крайне критически относится к расширению блока на его бывших советских задворках, фактически рассматривая блок как гражданское крыло военного альянса НАТО», — подчёркивает Bloomberg.

Три прибалтийские республики вступили в блок в 2004 году. Но в отличие от них процесс присоединения Украины, Молдавии и Грузии «начинается в самый опасный момент для европейской безопасности со времён Второй мировой», отмечает издание.

«ЕС всегда был проектом, направленным на демонстрацию «мягкой силы» Европы в разрешении конфликтов. Теперь этому предположению предстоит испытание Россией, которая готова добиваться своих целей с применением жёсткой силы», — заключает Bloomberg.