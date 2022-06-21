Bloomberg: четверть европейских компаний подумывает об отказе от инвестиций в Китай

Почти четверть европейских компаний, представленных в Китае, рассматривает вариант перенаправления инвестиций из этой страны в другие места из-за коронавирусных ограничений, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, никто из Китая уходить не собирается, однако отсутствие у Пекина стратегии отхода от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу толкает бизнес к поиску альтернатив.

Почти каждая четвёртая европейская компания, работающая в Китае, подумывает о том, чтобы перенаправить свои инвестиции из этой страны в другие места на фоне коронавирусных ограничений, которые вредят этой второй по величине экономики мира, пишет Bloomberg со ссылкой на данные нового опроса.

Согласно докладу Торговой палаты ЕС в Китае, около 23% предприятий, принявших участие в опросе, подумывают о перенаправлении своих текущих или будущих инвестиций из Китая в другие страны. При этом опрос проводился в конце апреля, когда в Шанхае ещё был локдаун.

По данным Торговой палаты, число европейских фирм, которые занимаются пересмотром своей операционной деятельности в Китае, достигло рекордного значения за последнее десятилетие. Кроме того, цифра по состоянию на апрель более чем в два раза превысила показатели, зафиксированные в февральском опросе (11%). Стоит отметить, что в апреле в опросе приняли участие примерно 372 предприятий по сравнению с 620, которые ответили на вопросы в феврале.

По словам вице-президент палаты Беттины Шон-Беханзин, нынешняя политика Китая, которая не предполагает наличия стратегии отхода от «нулевой терпимости» к коронавирусу, «не оставляет штаб-квартирам иного выбора, кроме как искать другие места». «Мир Китай не ждёт», — отметила она.

16% тех компаний, которые рассматривают подобный шаг, заявили, что подумывают о перенаправлении инвестиций в Юго-Восточную Азию, в то время как 18% не исключают такой вариант как другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом около 19% подумывают о переводе инвестиций в Европу, 12% — в Северную Америку и 11% — в Южную Азию.

Китай начал ослаблять некоторые из своих коронавирусных ограничений, однако восстановление экономики пока выходит неоднородным. В частности, в мае объёмы промышленного производства неожиданно выросли, однако потребительские расходы и рынок недвижимости продолжил сокращаться.

По словам посла Европейского союза в Китае Николя Шапюи, «из Китая никто не уходит». Тем не менее он отметил, что проблема заключается в новых инвестициях, учитывая, что европейские компании «откладывают принятие решений, так как все ждут появления у Китая стратегии по отказу от коронавирусных ограничений».