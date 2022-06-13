Большинство — понятие относительное: France 24 об итогах первого тура парламентских выборов во Франции

Коалиция «Вместе», образованная вокруг партии Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!», смогла по итогам первого тура парламентских выборов одержать победу — и теперь после второго тура, который состоится через неделю, она сможет получить от 255 до 295 мест в Национальном собрании, передаёт France 24. Между тем президентской коалиции на пятки наступает возглавляемый Жан-Люком Меланшоном Новый народный экологический и социальный союз (NUPES), объединяющий левые силы, и, если они достаточно успешно выступят во втором туре, соратникам Макрона достанется лишь относительное большинство.

У премьер-министра Франции Элизабет Борн и президентской партии в целом теперь появился повод усомниться в своих силах: коалиция «Вместе» должна будет получить в парламенте большинство — но относительным оно будет или всё же абсолютным? Именно это стало главным вопросом перед вторым туром выборов.

Хотя «Вместе» идёт ноздря в ноздрю с Новым народным экологическим и социальным союзом (NUPES), ей в новом созыве Национального собрания достанется от 255 до 295 кресел. Глава правительства в этой связи обратилась с призывом к избирателям.

ЭЛИЗАБЕТ БОРН, премьер-министр Франции: У нас есть неделя на то, чтобы мобилизоваться, привлечь людей на свою сторону и получить чёткое и ощутимое большинство.

Тем временем на левом фланге активисты не скрывают свою удовлетворённость таким прорывом в исполнении NUPES. Прогнозируется, что коалиция, созданная Жан-Люком Меланшоном, должна будет получить от 150 до 190 мест — и глава NUPES рассчитывает, что второй тур принесёт ей победу.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, председатель партии «Непокорённая Франция»: Призываю наш народ в следующее воскресенье поднажать. Правда в том, что президентская партия по итогам первого тура потерпела поражение.

Итак, между двумя политическими движениями развернулась дуэль — но Марин Ле Пен определять в ней победителя не желает.

МАРИН ЛЕ ПЕН, кандидат в депутаты Национального собрания от партии «Национальное объединение» по 11 округу Па-де-Кале: В тех избирательных округах, где состоится дуэль между партией «Вперёд, Республика!» и коалицией NUPES, предлагаю избирателям не делать выбор между разрушительными силами «сверху» и такими же силами «снизу».

Глава Национального собрания в воскресенье вечером улыбалась камерам: её партия, занявшая третье место, может получить от 20 до 45 кресел, чего будет достаточно, чтобы создать свою фракцию.

Что же касается «Республиканцев», им может достаться ключевая роль: в том случае, если президентская коалиция завоюет лишь относительное большинство, эта правая партия сможет получить существенное влияние в Национальном собрании, склоняя чашу весов в ту или иную сторону.

Дата выхода в эфир 13 июня 2022 года.