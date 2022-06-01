NYT: в администрации Байдена тема конфискации активов Центробанка России вызывает споры

Идея о конфискации активов российского Центробанка для последующей передачи их Украине вызывает споры в администрации Байдена, пишет The New York Times. С одной стороны, Вашингтон не хочет разногласий с европейцами по вопросу санкций, с другой стороны, он опасается, что другие страны могут решить вывести свои резервы из-под контроля США.

Разрушения на Украине, вызванные нынешним конфликтом, вынуждают глав государств со всего мира выступать с призывами о конфискации активов Центрального банка России на сумму более $300 млрд и о передаче этих средств Украине для помощи в восстановлении страны, пишет The New York Times.



Но это движение, набравшее силу в некоторых частях Европы, столкнулось с сопротивлением в Соединённых Штатах. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена предупредили, что передача этих средств может быть незаконной и может у других стран отбить желание полагаться на США как на безопасное место для инвестиций.



Ожидается, что расходы на восстановление Украины будут значительными. Украинский президент Владимир Зеленский в этом месяце оценил их в сумму $600 млрд, то есть даже если все активы российского Центробанка за рубежом будут конфискованы, то они покроют лишь половину расходов.



Конфискация российских активов стала в этом месяце центральной темой встречи высших экономических чиновников стран «Большой семёрки», и эта идея получила общественную поддержку в Германии и Канаде.



США, возглавившие глобальные усилия по изоляции России жёсткими санкциями, были в этом случае гораздо более осторожными. Внутри администрации Байдена идут споры, присоединяться ли к усилиям по конфискации российских активов, в том числе в долларах и евро. Как отмечает издание, только часть этих средств хранится в Соединённых Штатах; большая их часть была размещена в Европе, в том числе в Банке международных расчётов в Швейцарии.



Россия надеялась, что наличие более $600 млрд в резервах Центрального банка поможет ей укрепить свою экономику для защиты от санкций. Но она совершила ошибку, выведя половину этих средств из страны. По имеющейся информации, российские официальные лица были ошеломлены скоростью, с которой эти средства были заморожены. Эта реакция Запада сильно отличалась от того, с чем Москва столкнулась после присоединения Крыма в 2014 году, когда «на введение слабых санкций потребовался год», утверждается в статье.



Российские активы заморожены уже три месяца, что не позволяет властям России репатриировать деньги или потратить их на конфликт. Но арестовать активы — это одно дело, а фактически завладеть ими — другое.



В этом месяце на пресс-конференции в Германии министр финансов США Джанет Йеллен, похоже, исключила возможность того, что Соединённые Штаты будут участвовать в любых усилиях по конфискации и перераспределению этих активов. У Йеллен, как указывается в статье, с самого начала были сомнения по поводу заморозки российских активов, и, когда изучался этот вопрос, она считала, что арест средств нарушит закон США.



Однако в администрации Байдена, по словам одного из американских чиновника, наблюдалось нежелание «иметь с европейцами какие-либо разногласия по вопросу санкций». Поэтому Соединённые Штаты стремятся найти некую точку соприкосновения и анализируют, не может ли конфискация средств Центробанка РФ, например, подтолкнуть другие страны перевести резервы своих центральных банков в другие валюты, чтобы тем самым не допустить их попадания в руки Вашингтона.