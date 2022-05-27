«Инвестировать, объединяться, конкурировать»: Блинкен рассказал, как США намерены противостоять Китаю
США собираются наращивать инвестиции в свою экономику и укреплять сотрудничество с иностранными партнёрами ради того, чтобы продвигать своё видение всеобщего и прозрачного международного порядка, который противоречит подходу Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.
В ходе своей речи в Университете Джорджа Вашингтона, посвящённой политике администрации Байдена на китайском направлении, Блинкен заявил, что даже на фоне конфликта на Украине Китай — это «самый серьёзный вызов международному порядку в долгосрочной перспективе».
«Китай — это единственная страна, которая как стремится к изменению международного порядка, так и обладает всё большим экономическим, дипломатическим, военным и технологическим потенциалом для достижения этой цели, — сообщил дипломат. — Взгляды Пекина уводят нас в сторону от универсальных ценностей, которые во многом служили фундаментом для мирового прогресса на протяжении последних 75 лет».
При этом Блинкен описал стратегию США тремя словами: «инвестировать, объединяться, конкурировать».
Госсекретарь США отметил, что Америка пытается укрепить свои союзы в области безопасности и торговые связи в Индо-Тихоокеанском регионе, напомнив о формировании группы QUAD, в которую, помимо США, входят Австралия, Индия и Япония, а также об активизации партнёрства с региональными державами.
По словам Блинкена, инвестиции в американскую экономику и международное сотрудничество позволяют США конкурировать с Китаем. При этом он с неудовольствием отметил, что в торговых и промышленных американо-китайских отношениях отсутствует взаимность. Дипломат, в частности, напомнил о том, что Пекин субсидирует свою сталелитейную промышленность, параллельно цензурируя иностранные СМИ и заставляя американские фирмы, работающие в Китае, делиться своими технологиями.
Вместе с тем Блинкен признал, что Вашингтон может влиять на поведение Пекина лишь в ограниченной степени, отметив, что администрация Байдена главное внимание уделяет той среде, в которой действует Китай.
«Мы не стремимся к перекраиванию политической системы Китая, — подчеркнул глава американской дипломатии. — Наша задача — в очередной раз доказать, что демократия может решать насущные проблемы, создавать возможности и укреплять человеческое достоинство. Что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и что все страны вольны выбирать свой собственный путь без принуждения».
Тем не менее аналитики, специализирующиеся на отношениях США с Азией, полагают, что в своей политике администрация не уделяет достаточного внимания расширению доступа к азиатским рынкам.
«Для госсекретаря это хорошая речь, потому что часть его работы — это разговоры, — отметил китаист Американского института предпринимательства Дерек Сизорс. — Однако такие шаги подчёркивают то, что администрация Байдена предпочитает разговоры действиям, из-за чего на протяжении многих лет мы находимся на одном и том же месте в плане отношений с Китаем… Как и многие предыдущие администрации, администрация Байдена хочет показать, что придерживается жёсткого курса по отношению к Китаю, но не хочет браться за какие-то сложные дела».
Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен высоко оценил как то внимание, которое Блинкен уделил дипломатии, так и его слова об отсутствии взаимности в доступе к рынкам.
«Этот подход должен включать в себя большее количество торговых диалогов и переговоров с целью улучшения доступа к рынкам в Китае и отказаться от пошлин между США и Китаем, что пойдёт американской экономике на пользу и поддержит рост числа рабочих мест, — отметил Аллен. — Стратегия США должна строиться в том числе и на предметных и ориентированных на результат диалогах между правительствами США и Китая, в частности по теме тех политических шагов, которые искажают ситуацию на рынке в Китае».
Что же касается Пекина, то представитель посольства этой страны в Вашингтоне заявил, что у США и Китая «есть обширные общие интересы и глубокий потенциал для сотрудничества». При этом он отметил, что Китай не собирается «переигрывать США или заменять их, вступая с ними в конкуренцию, где может быть только один победитель».
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