«Инвестировать, объединяться, конкурировать»: Блинкен рассказал, как США намерены противостоять Китаю

США собираются активнее инвестировать в свою экономику и укреплять сотрудничество со своими партнёрами, чтобы продвигать своё видение мироустройства, которое противоречит взглядам Пекина, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена. При этом, как подчеркнул дипломат, даже несмотря на конфликт на Украине, Китай — это всё равно «самый серьёзный вызов международному порядку в долгосрочной перспективе».

США собираются наращивать инвестиции в свою экономику и укреплять сотрудничество с иностранными партнёрами ради того, чтобы продвигать своё видение всеобщего и прозрачного международного порядка, который противоречит подходу Китая, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

В ходе своей речи в Университете Джорджа Вашингтона, посвящённой политике администрации Байдена на китайском направлении, Блинкен заявил, что даже на фоне конфликта на Украине Китай — это «самый серьёзный вызов международному порядку в долгосрочной перспективе».

«Китай — это единственная страна, которая как стремится к изменению международного порядка, так и обладает всё большим экономическим, дипломатическим, военным и технологическим потенциалом для достижения этой цели, — сообщил дипломат. — Взгляды Пекина уводят нас в сторону от универсальных ценностей, которые во многом служили фундаментом для мирового прогресса на протяжении последних 75 лет».

При этом Блинкен описал стратегию США тремя словами: «инвестировать, объединяться, конкурировать».

Госсекретарь США отметил, что Америка пытается укрепить свои союзы в области безопасности и торговые связи в Индо-Тихоокеанском регионе, напомнив о формировании группы QUAD, в которую, помимо США, входят Австралия, Индия и Япония, а также об активизации партнёрства с региональными державами.

По словам Блинкена, инвестиции в американскую экономику и международное сотрудничество позволяют США конкурировать с Китаем. При этом он с неудовольствием отметил, что в торговых и промышленных американо-китайских отношениях отсутствует взаимность. Дипломат, в частности, напомнил о том, что Пекин субсидирует свою сталелитейную промышленность, параллельно цензурируя иностранные СМИ и заставляя американские фирмы, работающие в Китае, делиться своими технологиями.

Вместе с тем Блинкен признал, что Вашингтон может влиять на поведение Пекина лишь в ограниченной степени, отметив, что администрация Байдена главное внимание уделяет той среде, в которой действует Китай.

«Мы не стремимся к перекраиванию политической системы Китая, — подчеркнул глава американской дипломатии. — Наша задача — в очередной раз доказать, что демократия может решать насущные проблемы, создавать возможности и укреплять человеческое достоинство. Что будущее принадлежит тем, кто верит в свободу, и что все страны вольны выбирать свой собственный путь без принуждения».

Тем не менее аналитики, специализирующиеся на отношениях США с Азией, полагают, что в своей политике администрация не уделяет достаточного внимания расширению доступа к азиатским рынкам.

«Для госсекретаря это хорошая речь, потому что часть его работы — это разговоры, — отметил китаист Американского института предпринимательства Дерек Сизорс. — Однако такие шаги подчёркивают то, что администрация Байдена предпочитает разговоры действиям, из-за чего на протяжении многих лет мы находимся на одном и том же месте в плане отношений с Китаем… Как и многие предыдущие администрации, администрация Байдена хочет показать, что придерживается жёсткого курса по отношению к Китаю, но не хочет браться за какие-то сложные дела».

Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен высоко оценил как то внимание, которое Блинкен уделил дипломатии, так и его слова об отсутствии взаимности в доступе к рынкам.

«Этот подход должен включать в себя большее количество торговых диалогов и переговоров с целью улучшения доступа к рынкам в Китае и отказаться от пошлин между США и Китаем, что пойдёт американской экономике на пользу и поддержит рост числа рабочих мест, — отметил Аллен. — Стратегия США должна строиться в том числе и на предметных и ориентированных на результат диалогах между правительствами США и Китая, в частности по теме тех политических шагов, которые искажают ситуацию на рынке в Китае».

Что же касается Пекина, то представитель посольства этой страны в Вашингтоне заявил, что у США и Китая «есть обширные общие интересы и глубокий потенциал для сотрудничества». При этом он отметил, что Китай не собирается «переигрывать США или заменять их, вступая с ними в конкуренцию, где может быть только один победитель».