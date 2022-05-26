Die Welt: накопления немцев резко сокращаются из-за украинского кризиса

Украинский кризис и вызванная им резкая инфляция привели к тому, что накопления немецких вкладчиков стали резко сокращаться, пишет DieWelt. По словам финансового эксперта Даниеля Франке, нынешний кризис отнимет у немецких вкладчиков более €162 млрд.

2022-й год запомнится не только немецким потребителям, но и тем гражданам, кто предпочитал копить средства, пишет Die Welt. Как отмечает издание, на протяжении многих лет немецкие вкладчики получали прибыль: они держали средства в акциях, инвестиционных фондах, недвижимости.

Теперь же этот источник дохода находится под ударом, отмечает издание. Если ещё в 2021 году совокупное состояние вкладчиков увеличилось на €7618 млрд, то уже в первом квартале 2022 года ситуация резко изменилась. Основной причиной стала резкая инфляция, вызванная ухудшившейся геополитической обстановкой: такими факторами неопределённостиф, как украинский кризис и продолжающаяся пандемия коронавируса.

Как отмечает издание, рост инфляции означает падение реальных доходов вкладчиков, в том числе держателей акций. Ещё в 2021 году средний рост немецких акций составил 29%, однако теперь ситуация другая: основной немецкий индекс акций DAX потерял почти 12% в сравнении с прошлым годом, акции международных компаний также теряют в стоимости.

Единственным финансовым активом, не затронутым общим спадом, стала недвижимость, пишет Die Welt. При этом в первом квартале 2022 года недвижимость не только не потеряла в стоимости, но и даже подорожала на 10% в сравнении с 2021 годом.

По мнению финансового эксперта Даниеля Франке, нынешняя девальвация будет стоить немецким вкладчикам более €162 млрд, что является крупнейшим спадом в истории немецкого финансового рынка. В общем и целом, экономическая ситуация сейчас крайне негативна для вкладов, отмечает Die Welt. Высокий уровень инфляции вынуждает ЕЦБ повышать ключевую ставку, что в свою очередь, приводит к падению курса ценных бумаг. На фондовым рынке пока царит пессимизм, пишет издание.