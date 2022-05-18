Daily Mail: американский генерал выдал кадры из видеоигры за успешную работу украинской ПВО

Американский генерал в отставке Барри Маккаффри в соцсетях поделился, «сам того не зная», кадрами из видеоигры, заявив при этом, что на них запечатлено, как украинская ПВО сбивает российский самолёт, сообщает Daily Mail. Когда же отставному военному указали на его оплошность, он спешно удалил эту публикацию.

Американский генерал в отставке, а ныне аналитик каналов NBC и MSNBC Барри Маккаффри, «сам того не зная», поделился кадрами из видеоигры и заявил, что на них запечатлено, как Украина сбивает российский самолёт, сообщает Daily Mail.



«Российский самолёт сбит украинской противоракетной обороной. Русские теряют большое количество ударных самолётов. ПВО Украины становится грозной», — подписал он свой твит.



Однако, когда ему указали на его оплошность, он быстро удалил свою публикацию.



Как поясняет издание, анимация, которой поделился Маккаффри, на самом деле была взята из видеоигры Arma 3.



На этот инцидент обратил внимание директор Национального центра журналистики и обозреватель Washington Examiner Беккет Адамс. В частности, он указал на то, что в описании этой анимации есть хэштег #Arma3.



«У меня есть некоторые опасения, — написал журналист в одной из соцсетей. — Можно было бы подумать, что из всех людей отставной генерал с четырьмя боевыми командировками и тремя пурпурными сердцами за поясом будет иметь *некоторое* представление о том, как всё это выглядит на самом деле. Это видео явно было анимацией».



Как напоминает Daily Mail, Маккаффри часто осуждал администрацию Дональда Трампа, когда тот был президентом США. А в 2018 году он попал в заголовки газет, обвинив Трампа в том, что он представляет угрозу национальной безопасности, поскольку не выступает решительно против российского лидера Владимира Путина.