Daily Mail: американский генерал выдал кадры из видеоигры за успешную работу украинской ПВО

21:55
В США заявили о возможности разрешения озабоченностей Турции по расширению НАТО
Озабоченности Турции по вопросу вступления в НАТО Финляндии и Швеции можно разрешить, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
21:52
Слуцкий: у Фернандеса было какое-то нечеловеческое самопожертвование ради ЦСКА
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, ранее тренировавший ЦСКА, отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
21:41
Минобороны: Киев готовит провокацию в Константиновке по «бучинскому сценарию»
Пленные украинские военные сообщили, что Киев под руководством западных кураторов готовит в Константиновке (ДНР) провокацию по «бучинскому сценарию». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.
21:40
Силкин о Тюкавине: в СССР раньше 22 лет футболиста не ставили в основной состав
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал то, что нападающий Константин Тюкавин стал больше попадать в запас московского клуба.
21:35
Силкин о предложении Тюкавину из Европы: чтобы обрести стабильность, не нужно менять команду
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе из московского клуба нападающего Константина Тюкавина.
21:29
Число самозанятых на Кубани выросло на 33% с начала года
Число самозанятых в Краснодарском крае выросло на 33% с начала 2022 года и превысило 203 тыс.
21:29
В Британии сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян
В Великобритании сообщили о выявлении ещё двух случаев заражения человека оспой обезьян. Всего зафиксировано девять подобных случаев.
21:19
В Музеях Московского Кремля рассказали о ближайших планах
Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала о ближайших планах культурных учреждений.
21:18
Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижегородской области
Объявлена программа акции «Ночь музеев» в Нижегородской области, которая состоится 21 мая.
21:18
Лавров обсудил с главой ВОЗ ситуацию со здравоохранением на Украине и в Донбассе
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом ситуацию со здравоохранением на Украине и в Донбассе.
21:17
Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, ранее выступавший за ЦСКА, отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
21:13
Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей
В пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы предупредили о пробуждении клещей.
21:11
«Айнтрахт» и «Рейнджерс» объявили стартовые составы на финал Лиги Европы
Стали известны составы немецкого «Айнтрахта» и шотландского «Рейнджерса» на финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
21:05
Гришин предположил, что Фернандеса заменит футболист из дубля ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин предположил, кто может заменить защитника Марио Фернандеса в московском клубе.
21:03
Президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Хорватский президент Зоран Миланович заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.
21:00
Гришин: Фернандес такой футболист, который никогда не подведёт
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил игру защитника Марио Фернандеса в сезоне-2021/22.
20:52
Олич: Фернандес был лучшим футболистом, когда я был тренером ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
20:50
В РСТ назвали популярные направления для отдыха в 2022 году
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.
20:50
Аналитики рассказали о динамике цен на шубы
Зимой 2021 года в России одна шуба в среднем стоила 77 033 рубля, летом того же года — 60 760 рублей, или на 21% меньше.
20:49
Дерматолог Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды
Дерматолог Мария Бондаренко рассказала, почему не стоит пить кофе во время еды.
20:49
Депутат Завальный прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.
20:48
Société Générale завершила сделку по продаже Росбанка
Французская банковская группа Société Générale завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России в пользу «Интерроса».
20:46
В Союзе пешеходов прокомментировали идею сдачи владельцами электросамокатов экзамена на знание ПДД
Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.
20:44
Мантуров заявил об отсутствии задачи полного импортозамещения в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет задачи полного импортозамещения всей промышленности.
20:44
Профессор Бак высказался о ситуации с чтением в современном мире
Литературовед, профессор, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак высказался о ситуации с чтением в современном мире.
20:43
Актриса Валюшкина рассказала о своём участии в кинофестивалях
Актриса Елена Валюшкина рассказала о своём участии в кинофестивалях. В частности, она была членом жюри основного конкурса фестиваля отечественного кино «Малая земля» в Новороссийске.
20:42
В Москве наградили лауреатов инициативы «Горячее сердце»
В Москве в Музее Победы состоялась IX церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» 2022 года.
20:40
Франция рассчитывает сохранить каналы связи с Россией
Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила в в эфире BFMTV, что Париж рассчитывает сохранить каналы связи с Россией, несмотря на высылку французских дипломатов.
20:35
Ягудин о переходе Забияко: не вижу перспектив у этой затеи, но буду рад ошибиться
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады.
20:31
Reuters: США возобновляют работу своего посольства в Киеве
США возобновляют работу своего посольства в Киеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
20:27
Алдонин назвал приостановку карьеры Фернандеса потерей для ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
20:22
СК проведёт проверку очередных обстрелов со стороны ВСУ Белгородской и Курской областей
Следственный комитет России расследует очередные факты обстрелов со стороны Украины двух приграничных сёл в Белгородской и Курской областях.
20:19
Овечкин посетит домашний матч РПЛ «Динамо» против «Сочи»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Сочи».
20:15
Президент Молдавии Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду призвала вывести российских военных из Приднестровья. Об этом она сказала в ходе пленарного заседания Европарламента.
20:10
Гришин не исключил, что через время Фернандес может вернуться в ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб после того, как он объявил о приостановлении карьеры.
20:05
Гришин: Фернандес был лучшим правым защитником ЦСКА на протяжении многих лет
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с московским клубом.
20:04
Один человек погиб из-за обстрела украинскими националистами ракетами окраин Херсона
Посёлок Чернобаевка на окраине Херсона подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, в результате чего один человек погиб, а ещё один был госпитализирован.
20:00
Захарова обвинила Запад в кризисе на мировом продовольственном рынке
Кризисные явления на мировом продовольственном рынке прежде всего связаны с ошибками экономической и аграрной политики западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20:00
В Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна»
В среду, 18 мая, в Самаре открывается фестиваль «Российская студенческая весна».
19:59
Директор Института финансовой грамотности Петриченко высказался о перспективах цифрового рубля
Директор Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Михаил Петриченко высказался о перспективах цифрового рубля.
19:58
В ЛНР заявили о ранении мирного жителя при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Мирный житель ранен в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
19:57
Власти Санкт-Петербурга рассказали о доле импорта в городской промышленности
Доля импорта относительно общего объёма выпуска продукции в промышленности Санкт-Петербурга составляет 29%, заявили в региональном комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.
19:56
В Оренбургской области обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым.
19:55
Более 20 тысяч человек прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва» за неделю
Более 20 тыс. жителей столицы прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва», открытых неделю назад.
19:54
Власти Москвы выделят более 14,4 га земли для строительства нового технопарка
Департамент городского имущества Москвы выделит более 14,4 га земли на строительство технопарка в районе Северный, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
19:54
Российская фигуристка Забияко будет выступать за Канаду
Серебряная призёрка Олимпийских игр в командном турнире, российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за сборную Канады.
19:54
В дни Международного книжного салона в Петербурге будет работать «Литературная почта»
Во время Санкт-Петербургского международного книжного салона будет работать «Литературная почта».
19:51
В центре Еревана начался очередной митинг оппозиции
Очередная акция протеста сторонников оппозиции началась в центре Еревана.
19:51
Мантуров высказался о возможности легализации криптовалюты в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» высказался о возможности легализации криптовалюты в качестве платёжного средства в России.
19:41
Ветеран ЦСКА об отъезде Фернандеса: и слава Богу, столько матчей из-за него мы проиграли
Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал отъезд защитника команды Марио Фернандеса в Бразилию.