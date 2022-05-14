HS: пример России показал, что экономическая гегемония Запада является «бумажным тигром»
После обострения российско-украинского кризиса Соединённые Штаты и Европа ввели беспрецедентные экономические и финансовые санкции против России, разорвали её финансовые связи с внешним миром и незаконно заморозили её зарубежные активы. Некоторые посчитали, что Россия не сможет им противостоять и её экономика потерпит крах, однако, как пишет независимый экономист Гао Дэшэн, Москва не продемонстрировала полную беспомощность и пассивность и приняла мощные контрмеры.
Как продолжает эксперт в статье для Huanqiu Shibao, Россия ввела использование рублей для погашения внешних долгов. Все страны, участвующие в санкциях, стали объектами погашения госдолгов в рублях, и оплата происходит по официальному российскому валютному курсу. Этот шаг быстро стабилизировал обменный курс рубля, который в настоящий момент вернулся к досанкционному уровню. Во-вторых, поставки природного газа в страны, участвующие в санкциях, также теперь должны оплачиваться в рублях, что оказало определённое сдерживающее воздействие на США и Европу: нефтегазовый сектор ЕС в основном зависит от российского экспорта. В-третьих, Россия составила список недружественных стран и регионов, которым отказалась выплачивать патентные сборы и экспортировать пшеницу и удобрения. В-четвёртых, было объявлено о национализации американских и европейских компаний, которые захотели уйти из России, и проведены такие меры, как «конфискация счетов и активов, введение внешнего управления и национализация имущества» для занесённых в чёсрный список западных компаний. В-пятых, были заблокированы пути для утечки иностранного капитала. С объявлением и поэтапной реализацией этих мер Россия изменила свою пассивную позицию.
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