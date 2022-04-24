N-TV: глава СДПГ считает возможным принятие Украины в ЕС в ближайшие годы
Лидер СДПГ Ларс Клингбайль высказался за скорейшее принятие Украины в Европейский союз после окончания боевых действий, сообщает немецкий телеканал N-TV.
В кулуарах саммита имени Людвига Эрхарда в Тегернзее Клингбайль заявил: «Европейский союз сейчас должен мыслить гораздо более геополитично. Это также означает принять больше государств и чётко дать им понять: вы представляете наши ценности, ваше место с нами».
Что касается возможного присоединения Украины, Клингбайль сказал следующее: «Мы не говорим о приёме здесь и сейчас, потому что Украина находится в состоянии войны. Я хочу быстрой перспективы присоединения, чтобы это произошло в ближайшие несколько лет».
В то же время Клингбайль подчеркнул, что Украина может рассчитывать на так называемую оговорку ЕС о взаимопомощи в случае вступления: «Это часть процесса. Мы в ЕС стоим плечом к плечу, мы защищаем друг друга». В Европе есть «много стран», которые представляют ценности ЕС и которым сейчас «очень конкретно» угрожает Россия, уверяет Клингбайль. «Мы должны предложить этим странам перспективу, мы должны предложить им близость, а также защиту», — призывает он.
Кроме того, Клингбайль предостерёг от экономической зависимости от Китая. Глава СДПГ призывает покончить с ней прямо сейчас. В случае с Россией Германия уже попала в зависимость, когда заботилась только об «экономике», но не о политической системе.
Это «никогда не должно повториться», настаивает политик. «Я не хочу, чтобы мы повторили эту ошибку, например, когда речь идёт о технологической зависимости от Китая. Это означает: нам сейчас нужна ясность с промышленностью, с экономикой, в отношении того, какие продукты мы хотим иметь возможность производить сами, чтобы создать независимость и быть устойчивыми», — подчеркнул Клингбайль в интервью на телеканале N-TV.
Поэтому лидер СДПГ требует «выйти из зависимости прямо сейчас, принимать стратегические решения прямо сейчас и прямо сейчас стать более независимыми, чем Германия и Европейский союз являются на данный момент». Необходимость «потратить на один-два цента больше» стоит того, чтобы не зависеть от политических систем, «которые, возможно, даже борются с нашими ценностями», заявил Клингбайль в эфире телеканала N-TV.
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