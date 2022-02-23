NTD: умер последний в мире человек, говоривший на языке индейцев-яганов

00:16
Путин заявил об опасности военной активности НАТО
Российский президент Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества отметил, что международная обстановка складывается непросто, а военная активность НАТО таит опасность.
00:10
Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.
00:06
Байден заявил, что признание ДНР и ЛНР требует твёрдого международного ответа
Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик требует от международного сообщества твёрдого ответа.
00:02
Президент Украины Зеленский объявил в стране налоговые каникулы
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о старте в стране программы экономического патриотизма, в рамках которой подразумевается снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.
00:01
В оргкомитете ЧМ-2022 по волейболу в России высказались о возможном переносе турнира
Организационный комитет чемпионат мира 2022 года по волейболу в России ответили на вопрос о возможном переносе турнира в связи с политической обстановкой.
23:46
Влахович забил свой дебютный мяч в ЛЧ на 36-й секунде матча с «Вильярреалом»
Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович отметился голом в дебютном матче Лиги чемпионов.
23:44
Минфин США объявил о введении санкций против ВЭБ и Промсвязьбанка
Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.
23:34
Рестрикции Евросоюза в отношении России утвердят 23 февраля
Представительство Франции в ЕС сообщило, что новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утверждён 23 февраля.
23:32
«Сегодня»: Зеленский объявит о призыве резервистов на Украине в особый период
Украинское издание «Сегодня» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о призыве резервистов в стране в особый период.
23:30
Слуцкая объяснила, почему нет смысла повышать возрастной ценз в фигурном катании
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.
23:26
США продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку
Президент США Джо Байден на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Соединённые Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
23:20
Песков заявил, что в Кремле не смотрели обращение Байдена по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели обращение американского лидера Джо Байдена на тему Украины. По его словам, у Путина проходит рабочее совещание.
23:12
Александр Медведев заявил, что «Гранада» не обращалась в «Зенит» по Оздоеву
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о том, что полузащитник команды Магомед Оздоев вёл переговоры с испанской «Гранадой».
23:11
Специалист по безопасности Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал о схемах мошенников в предпраздничные периоды.
23:10
Кустурица сообщил о желании получить гражданство России
Сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил о желании получить гражданство России.
23:04
Туктамышева призналась, что не смогла бы работать с Тутберидзе
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о системе работы известного тренера Этери Тутберидзе.
23:00
Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России
Американский президент Джо Байден в ходе своего обращения на тему Украины признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.
22:59
Режиссёр Алексей Козлов рассказал о нуарной драме «Совесть»
Режиссёр Алексей Козлов рассказал о нуарной драме «Совесть» — истории о следователе Борисе Летуше в послереволюционном Петрограде.
22:59
Актриса Фекленко выразила соболезнования в связи со смертью Олега Вавилова
Актриса Наталья Фекленко выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Олега Вавилова.
22:59
Власти США вводят ограничения против двух российских банков
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.
22:58
Байден заявил о работе США с Германией над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен
Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания Россией независимости ДНР и ЛНР газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.
22:54
Metaratings: футболист «Зенита» Оздоев мог перейти в испанскую «Гранаду»
Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев мог перейти в испанский футбольный клуб «Гранада» на правах свободного агента.
22:51
Украинские силовики обстреляли населённый пункт Весёлая Гора в ДНР
Со стороны ВФУ в направлении населённого пункта Весёлая Гора зафиксированы обстрелы, в результате которых повреждены шесть домостроений и легковой автомобиль.
22:49
Байден объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России
Американский президент Джо Байден в рамках своего выступления заявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
22:47
В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам столичной премии в области обеспечения безопасности.
22:47
Главы МИД G7 осудили признание Россией ДНР и ЛНР
Главы МИД G7 осудили признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Германии, которая сейчас председательствует в G7.
22:46
Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы
Американский президент Джо Байден заявил, что принял решение перебросить дополнительных военных США, уже находящихся в Европе, в Эстонию, Латвию и Литву.
22:45
«Йокерит» не намерен выходить из состава КХЛ
Финский «Йокерит» выступил с официальным заявлением по поводу требования своих болельщиков выйти из состава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:32
США считают последние действия России началом вторжения на Украину
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон считает последние действия России началом вторжения на территорию Украины.
22:31
Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинским теннисистом Молчановым
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, когда договорился сыграть в паре с украинцем Денисом Молчановым на турнире в Марселе.
22:21
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что его встречи с Лавровым не будет
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым не будет. Об этом сообщает ТАСС.
22:20
СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства СЦКК в Луганске
Следственный комитет России возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске.
22:16
Газизов назвал нереальным возможный переход Кокорина в «Уфу»
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном переходе в команду нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
22:13
Экс-министр обороны ДНР Кононов рассказал подробности покушения на него в Донецке
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Владимир Кононов рассказал военкору Семёну Пегову подробности совершённого покушения на него в Донецке.
22:10
Захарова назвала нелегитимными новые санкции против России
Антироссийские санкции западных стран являются нелегитимными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22:06
МИД Нидерландов сделал представление российскому послу Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР
Министерство иностранных дел Нидерландов сделало представление российскому послу Александру Шульгину из-за признания ЛНР и ДНР.
22:05
Багов примет участие в Гран-при легковесов ACA
Бывший чемпион ACA в лёгком весе Али Багов примет участие в Гран-при организации, который пройдёт весной 2022 года.
22:02
Латыпову вручили почётный знак «За труд во благо земли Самарской»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил призёра Олимпиады в Пекине биатлониста Эдуарда Латыпова с успешным выступлением на Играх.
22:02
В Ростов-на-Дону из Крыма прибыла гуманитарная помощь для беженцев из Донбасса
В Ростов-на-Дону из Крыма прибыла фура с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса.
21:59
Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток от поездки на Гран-при в Киеве
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая приняла решение пропустить этап Гран-при в Киеве.
21:57
Глава МИД Украины Кулеба встретился с главой Пентагона Остином в Вашингтоне
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках встречи с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что Украина полагается на дипломатию и не поддаётся на «провокации» России, но в случае необходимости «будет сражаться».
21:51
Встреча Путина с призёрами Олимпиады предварительно назначена на 4 марта
Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева назвала предварительную дату встречи президента России Владимира Путина с призёрами Олимпийских игр в Пекине.
21:50
Терапевт Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19
Терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева дала советы по реабилитации после перенесённого COVID-19.
21:48
МИД России объявил об установлении дипотношений с ЛНР и ДНР
МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля.
21:40
В МЧС отметили снижение потока переходящих границу с Россией беженцев из Донбасса
Врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что поток беженцев, переходящих границу с Россией из Донбасса, уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.
21:39
МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева
Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.
21:36
В ФИФА следят за ситуацией вокруг матча Россия — Польша
В Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили, что следят за ситуацией вокруг стыкового матча чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.
21:25
Мурашко заявил о готовности России к оказанию медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» о готовности российской системы здравоохранения к оказанию медпомощи беженцам из ЛНР и ДНР.
21:25
В Польше настаивают на переносе из Москвы стыкового матча со сборной России по футболу
Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер заявил, что Варшава настаивает на переносе из Москвы стыкового матча чемпионата мира 2022 года со сборной России по футболу.
21:20
Столтенберг рассказал о приведении в высокую готовность сил реагирования НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередной встречи в рамках комиссии НАТО — Украина заявил, что силы реагирования альянса приведены в высокую степень готовности.