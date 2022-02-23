NTD: умер последний в мире человек, говоривший на языке индейцев-яганов

В возрасте 93 лет скончалась Кристина Кальдерон, которая была последней из носителей языка индейского племени яганов, живших на архипелагах крайнего юга Южной Америки. Как передаёт NTD, Кальдерон жила в скромном доме в чилийском городке Вилла-Укика и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков, однако она успела сохранить свои знания и написала словарь с переводом на испанский язык.

Язык коренного народа с крайнего юга Южной Америки исчез после смерти его последнего живого носителя и хранителя культуры предков.

Кристина Кальдерон скончалась в возрасте 93 лет. Она владела языком ямана индейского племени яганов. После смерти её сестры в 2003 году она была последним человеком в мире, говорившим на нём.

ПАТРИСИО ЭРНАНДЕС, мэр Кейп-Горна: Наша бабушка Кристина была и будет предметом гордости всего острова Наварино. Она постоянно хранила яганскую культуру.

Она старалась сохранить свои знания: написала словарь с переводом на испанский.

Кальдерон жила в скромном доме в чилийском городке Вилла-Укика и зарабатывала на жизнь продажей вязаных носков.

АЛЬФОНСО КАРКАМО, потомок народа кавескар: Она очень хорошо вязала. Её дети тоже. На самом деле, она очень помогла. С ней встречались художники, скульпторы, люди из мира моды. И она поделилась своими знаниями.

В целом в мире осталось несколько десятков яганов, но они не владеют своим языком, который считается изолированным. Эта этническая группа раньше населяла многие архипелаги на крайнем юге Южной Америки. Ныне это территории Чили и Аргентины.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2022 года.