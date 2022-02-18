Global Times рассказала, как побороли нехватку снега для Олимпиады в Пекине

Хотя сейчас на Олимпийских играх в Пекине почти весь снег искусственный, всего несколько лет назад у Китая не было практически никакого опыта в этой сфере, пишет Global Times. Специально для Олимпиады была создана группа экспертов, которые с помощью многочисленных экспериментов выработали технологии создания искусственного снега, адаптированные к местному засушливому климату.

После нескольких лет исследований группа китайских экспертов выработала особую технологию производства искусственного снега для зимней Олимпиады в Пекине, специально адаптированную к местному сухому климату с высокими перепадами температур днём и ночью, пишет Global Times. По словам газеты, успешная работа специалистов открывает путь к развитию зимних видов спорта в Китае в период после завершения Олимпийских игр.

Ван Фэйтэн — профессор Северо-западного исследовательского института экологической среды и природных ресурсов при Академии наук КНР, а также один из участников группы экспертов по созданию искусственного снега на Олимпиаде 2022 года. С начала соревнований он занимается технической поддержкой, обслуживанием и контролем качества снежных трасс.

Как рассказал Ван в интервью Global Times, из-за экстремальных погодных условий, включая песчаные бури, для больших олимпийских объектов, вроде лыжного трамплина Big Air Shougang в Пекине, экспертам приходилось заготавливать снег заранее и откладывать его на хранение. Ван подчеркнул, что в период проведения Паралимпийских игр, которые будут проходить в марте, работа станет ещё сложнее из-за повышения температуры.

Global Times напоминает, что хотя искусственный снег сейчас активно используется на Олимпиаде в Пекине, всего несколько лет назад у Китая не было практически никакого опыта в этой сфере. Поэтому в 2017 году была создана группа специалистов, которая должна была осваивать технологии, необходимые для организации столь масштабных соревнований.

Ван и его коллеги провели множество полевых экспериментов и выработали технологии создания снега для различных погодных условий. По словам эксперта, сложность среди прочего заключалась и в том, что для разных объектов и видов спорта требуется разная текстура снега. Самым трудным в создании оказался снег для Национального центра горнолыжного спорта в Пекине, где на трассах спортсмены могут развивать скорость до 130—140 км/ч.

Если обычные снегогенераторы выдают снег плотностью в 0,3—0,4 г/см³, то для соревнований этот показатель должен достигать 0,65 г/см³, объяснил китайский эксперт. Чтобы достичь желаемой плотности, необходимо точно отрегулировать работу машины, в том числе определить, как часто необходимо заливать воду и под каким давлением её подавать.

После трёх лет экспериментов на различных лыжных базах и курортах китайские специалисты сумели выработать систему производства снега, подходящего для местного климата. Плоды работы оценили представители зарубежных делегаций и олимпийские спортсмены. Как заявил 5 февраля председатель Альпийского комитета Международной федерации лыжного спорта Бернард Русси, снег в Национальном центре горнолыжного спорта «абсолютно идеальный — лучше быть не может». Также местные трассы похвалил и американский лыжник Райан Кокран-Зигле, который рассказал, что снег в Китае «практически ничем не отличается от снега на других объектах», где выступает спортсмен.

Тем не менее, как подчёркивает Global Times, некоторые западные СМИ назвали концепцию Олимпиады, где практически весь снег искусственный, неблагоприятной для окружающей среды, особенно в условиях того, что Пекину и так не хватает водных ресурсов. На это Ван отвечает, что критики плохо разбираются в организации Олимпийских игр, потому что природный снег с малой плотностью непригоден для соревнований. Как отметил эксперт, несмотря на то что в Пекине и Чжанцзякоу в период проведения Олимпиады были снегопады, организаторам всё равно пришлось убирать естественный снег.

Газета обращает внимание, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году искусственным было 80% снега, на Играх в Пхёнчхане в 2018-м — 98%. Во время Олимпиады 2010 года в канадском Ванкувере из-за роста температур организаторы доставляли к объектам снежные пушки на вертолётах и грузовиках.

Для производства снега в Пекине используется дождевая и поверхностные воды. Как заверил журналистов представитель команды организаторов в Чжанцзякоу, после Олимпиады искусственный снег растопят и отправят на хранение в резервуары, чтобы потом использовать для орошения в засушливые сезоны. К схожей системе стали прибегать и другие лыжные курорты страны.

Также Ван опроверг опасения некоторых критиков относительно того, что искусственный снег, будучи тяжелее природного, может негативно повлиять на рост растений, которые под ним находятся. Эксперт объяснил, что, хотя искусственный снежный покров на Олимпиаде может достигать в толщину 1 м, этой массы недостаточно, чтобы как-то отразиться на растениях.