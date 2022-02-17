France 24: «девять лет и никакого прогресса» — вывод французских войск не стал неожиданностью для жителей Мали

В столице Мали Бамако объявление Эммануэля Макрона о выводе французских войск из страны не стало неожиданностью, сообщает France 24. Как отмечает телеканал, девять лет французской интервенции не помогли решить проблемы с безопасностью в стране. Теперь жители надеются на новых партнёров, таких как Россия, Китай и Турция, говорится в репортаже.

Давайте теперь перенесёмся в Бамако и поговорим с нашим корреспондентом Анной-Флёр Леспио в столице (Мали. — ИноТВ). Анна-Флёр, причиной размолвки между Францией и Мали стали переговоры Бамако с джихадистами. Париж заявил, что, по его мнению, их не должно было быть, правящая хунта считала, что они должны состояться. В свете этого решения французского президента какой реакции вы ожидаете в столице?

АННА-ФЛЁР ЛЕСПИО, корреспондент France 24 в Мали: В Бамако объявление Эммануэля Макрона ни для кого не стало неожиданностью. Население ожидало заявления о выходе Франции из операции «Бархан» в Мали. Большая часть населения поддерживает этот уход в пользу новых партнёров, к примеру, таких, как Россия, Китай или Турция. В целом люди здесь выступают за восстановление суверенного панафриканского Мали и против «диктата и вмешательства Франции». Последние несколько месяцев, как все мы видели, были отмечены антифранцузскими выступлениями по всему Мали. Население осуждало внешнюю политику Франции в Западной Африке и ставило под вопрос обоснованность операции «Бархан», которая после девяти лет интервенций не смогла предоставить ответ на кризис в области безопасности.

Тем не менее окончание операции «Бархан» вызывает беспокойство у части населения, в том числе у некоторых оппозиционных политиков. С их точки зрения, Мали сегодня нуждается «во всех своих детях, во всех своих друзьях и партнёрах, чтобы ответить на вызов в области безопасности. Мали не нужно изолироваться». Они напоминают, что Мали — страна, имеющая решающее значение в борьбе против терроризма, находящаяся в самом сердце региона Сахель.

Спасибо большое, Анна-Флёр! С нами была Анна-Флёр Леспио с прямым включением из Бамако.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.